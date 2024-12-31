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  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη

Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη IPS LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

231P4QPYKEB/00

Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
Η οθόνη IPS LED της Philips με κάμερα Διαδικτύου σάς βοηθά να συνεργάζεστε και να επικοινωνείτε, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

με κάμερα διαδικτύου, για να εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα

Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη

  • P Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Οθόνη Full HD

Το PowerSensor μειώνει έως και 80% την κατανάλωση ενέργειας

Το PowerSensor μειώνει έως και 80% την κατανάλωση ενέργειας

Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος "αισθητήρας ανθρώπων", ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων προκειμένου να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών. Όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το χώρο, ο αισθητήρας μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, περιορίζοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 80% και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής της οθόνης

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Κάμερα Διαδικτύου για σύνδεση και συνεργασία

Η ενσωματωμένη κάμερα Διαδικτύου και το ενσωματωμένο μικρόφωνο σας επιτρέπουν να βλέπετε και να επικοινωνείτε εύκολα με τους συνεργάτες και τους πελάτες σας. Η απλή αυτή λύση σας επιτρέπει να συνεργάζεστε και να μοιράζεστε, να γλιτώνετε πολύτιμο χρόνο και να εξοικονομείτε σημαντικά έξοδα ταξιδιού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.