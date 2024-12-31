2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
231P4QPYKEB/00
P Line
23" (58,4 cm)
Οθόνη Full HD
Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος "αισθητήρας ανθρώπων", ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων προκειμένου να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών. Όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το χώρο, ο αισθητήρας μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, περιορίζοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 80% και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής της οθόνης
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Η ενσωματωμένη κάμερα Διαδικτύου και το ενσωματωμένο μικρόφωνο σας επιτρέπουν να βλέπετε και να επικοινωνείτε εύκολα με τους συνεργάτες και τους πελάτες σας. Η απλή αυτή λύση σας επιτρέπει να συνεργάζεστε και να μοιράζεστε, να γλιτώνετε πολύτιμο χρόνο και να εξοικονομείτε σημαντικά έξοδα ταξιδιού.
Κριτικές