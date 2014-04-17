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Μη διαθέσιμο πλέον
B Line
23" (58,4 cm)
Οθόνη Full HD
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος "αισθητήρας ανθρώπων", ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων προκειμένου να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών. Όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το χώρο, ο αισθητήρας μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, περιορίζοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 80% και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής της οθόνης
Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.
5.0
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
webtintin
17/04/2014
Italia
Semplice e funzionale
Il monitor ha un rapporto qualità prezzo imbattibile. Il design è so brio ed elegante adatto a studi ed uffici
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor
Elko49
28/05/2019
Suisse
erfüllt vollkommen meinen Ansprüchen
Super Bildschirm! Etwas schwache Lautsprecher. Preis Leistung sehrgut!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
JimmyJimmy
25/08/2015
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Prima
Graag zou ik hetzelfde scherm een aantal formaten groter hebben
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting