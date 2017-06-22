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Μη διαθέσιμο πλέον
22PFT4000/12
Λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Όλα όσα χρειάζεστε σε ένα λιτό σχέδιο: λεπτή τηλεόραση LED Philips 4000 με Digital Crystal Clear. Απολαύστε ζωντανές εικόνες, καθαρό ήχο και περισσότερες δυνατότητες, όπως οι εύχρηστες επιπλέον θύρες USB και HDMI. Η ιδανική επιλογή για κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας.
56 εκ. (22")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/T2/C
Στις κλασικές τηλεοράσεις το πλαίσιο περιβάλλει την οθόνη σαν κορνίζα. Αντιθέτως, οι δικές μας τηλεοράσεις έχουν ένα μοντέρνο και εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο, για να μπορείτε να απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα.
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
Κομψή, μικρή και ελαφριά. Μια τηλεόραση με μικρή οθόνη, που σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα στην κουζίνα, να ενημερώνεστε για να νέα της επικαιρότητας ενώ εργάζεστε, αλλά και να μαθαίνετε το σκορ του τελευταίου αγώνα ενώ κάνετε μπάρμπεκιου. Μια απόλυτα φορητή τηλεόραση που πηγαίνει παντού!
3.3
από 5
56
Κριτικές
B61b4120
22/06/2017
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Il tv di mamma
Ottimo prodotto in tutta la sua funsionalita e nel prezzo.
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
quinto962
13/08/2016
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Prodotto eccellente
Prodotto molto valido sotto tutti i punti di vista. Ottimo rapporto qualita'/prezzo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
johnnyjj
02/07/2016
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
BELLISSIMO E CHIARO
L’ho posizionato in cucina, i colori sono molto chiari ma la cosa che mi ha colpito di più è il design. Non la solita TV con le stesse forme delle altre.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.