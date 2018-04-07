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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD

227E7QDSB/00

3.8

| (4) Κριτικές

Ζωντανά χρώματα και πεντακάθαρες λεπτομέρειες

Αυτή η υπέροχη ευρεία οθόνη προσφέρει ολοζώντανες αποχρώσεις και ευκρινείς λεπτομέρειες, ενώ η κομψή της σχεδίαση χαρίζει μια ανάλαφρη πινελιά σε κάθε χώρο του γραφείου ή του σπιτιού σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

σε κομψό σχεδιασμό

Ζωντανά χρώματα και πεντακάθαρες λεπτομέρειες

  • E Line

  • 22 (21,5" / 54,6 εκ. διαγ.)

  • Full HD (1920 x 1080)

Οικολογική οθόνη χωρίς υδράργυρο

Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.

Οθόνη με λεπτό πλαίσιο από τη μία άκρη μέχρι την άλλη για άψογη εμφάνιση

Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.

SmartContrast για κορυφαία λεπτομέρεια στα μαύρα

SmartContrast για κορυφαία λεπτομέρεια στα μαύρα

To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

4

Κριτικές

3
2

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Value for money

Given the price.. I don't see how you can do better? It works.

Η αξιολογηση έγινε για 237E7QDSB LCD monitor

Η αξιολογηση έγινε για 237E7QDSB LCD monitor

27/02/2017

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 227E7QDSB Monitor LCD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 227E7QDSB Monitor LCD

28/11/2016

Suisse

Suisse

Επαληθευμένος αγοραστής

Super schöner Bildschirm

Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 237E7QDSB LCD-Monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 237E7QDSB LCD-Monitor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Αυτή η οθόνη Philips διαθέτει πιστοποίηση MHL. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις της συσκευής σας MHL ή συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή σας. Η πολιτική του κατασκευαστή της συσκευής σας ενδέχεται να απαιτεί να αγοράσετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα MHL της ίδιας εταιρείας για να λειτουργήσει με την οθόνη σας

  2. Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.

  3. Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL

  4. Για να δείτε την πλήρη λίστα με τα προϊόντα με δυνατότητα MHL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mhlconsortiun.org

  5. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "AH-IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  6. Ο χρόνος έξυπνης απόκρισης είναι η βέλτιστη τιμή από τις δοκιμές GtG ή GtG (BW).