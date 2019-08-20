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  • Κορυφαία τηλεοπτική ψυχαγωγία στην οθόνη Full HD LED
  • Κορυφαία τηλεοπτική ψυχαγωγία στην οθόνη Full HD LED
  • Κορυφαία τηλεοπτική ψυχαγωγία στην οθόνη Full HD LED
  • Κορυφαία τηλεοπτική ψυχαγωγία στην οθόνη Full HD LED
  • Κορυφαία τηλεοπτική ψυχαγωγία στην οθόνη Full HD LED
  • Κορυφαία τηλεοπτική ψυχαγωγία στην οθόνη Full HD LED
  • Κορυφαία τηλεοπτική ψυχαγωγία στην οθόνη Full HD LED

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

221TE4LB/00

3.7
| (26) Κριτικές
Κορυφαία τηλεοπτική ψυχαγωγία στην οθόνη Full HD LED
Ζήστε την εμπειρία της κορυφαίας απόδοσης πολυμέσων με την οθόνη Full HD Motivo από τη Philips. Με ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη, είσοδο HDMI και πανίσχυρο ήχο, αποτελεί εξαιρετική επιλογή.
Δείτε όλα τα οφέλη

με δέκτη DTV

Κορυφαία τηλεοπτική ψυχαγωγία στην οθόνη Full HD LED

  • Motivo

  • 21,5" (54,6 εκ.)

  • Οθόνη Full HD

Τεχνολογία LED για φυσικά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης τηλεόρασης, για παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων στον Η/Υ

Ένας ψηφιακός δέκτης τηλεόρασης ενσωματωμένος σε οθόνη, για λήψη και προβολή τηλεοπτικών σημάτων υψηλής ποιότητας από διάφορες πηγές.

Οθόνη LCD Full HD, με ανάλυση 1920x1080p

Οθόνη LCD Full HD, με ανάλυση 1920x1080p

Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

26

Κριτικές

20/08/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) ΠΑΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

30/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

tv

Good brand easy to use menu nice design good picture

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

28/11/2013

Italia

Italia

CARATTERISTICHE ECCELENTI

ECCELLENTE QUALITA' PREZZO E LEGGE I FILE MOV. DI TUTTE LE TV CHE AVEVO VISTO FINORA NESSUNA VANTAVA TALE CARATTERISTICA

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.