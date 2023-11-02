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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την ελκυστική οθόνη με τη γυαλιστερή σχεδίαση. Εξοπλισμένη με στερεοφωνικά ηχεία και λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!
V Line
22" (55,9 εκ.)
Το Energy Star είναι ένα πρόγραμμα αποδοτικής κατανάλωσης ενέργειας που χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και έχει υιοθετηθεί από πολλές άλλες χώρες. Η πιστοποίηση Energy Star σάς πιστοποιεί ότι το προϊόν που αγοράζετε πληροί τα πιο πρόσφατα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας και λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση σε κάθε επίπεδο. Οι νέες οθόνες της Philips έχουν πιστοποιηθεί κατά τις προδιαγραφές του Energy Star 5.0 και πληρούν ή υπερπληρούν το πρότυπο. Για παράδειγμα, το Energy Star 5.0 σε λειτουργία αδράνειας προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας μικρότερης από 1 watt, ενώ οι οθόνες της Philips καταναλώνουν λιγότερό από 0,5 watt. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στη διεύθυνση www.energystar.gov
4.1
από 5
23
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ημερομηνία χρήσης 2021-11-02
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ημερομηνία χρήσης 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight