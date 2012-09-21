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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

220V3LSB/00

4.5

| (15) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

Είναι απόλαυση να χρησιμοποιεί κανείς αυτήν την ελκυστική, λεπτή οθόνη. Οι σημαντικές της λειτουργίες, όπως η SmartContrast που προσφέρει πλούσιες και φωτεινές εικόνες, την καθιστούν εξαιρετική επιλογή!

Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 22" (55,9 εκ.)

Οικολογική οθόνη χωρίς υδράργυρο

Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.

Τεχνολογία LED για φυσικά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Λεπτός, ελκυστικός σχεδιασμός με γυαλιστερές πινελιές

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

15

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

21/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips led monitor 236v3lsb

VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 236V3LSB LED monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 236V3LSB LED monitor

08/11/2019

Italia

Italia

qualita' prodotto

ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 236V3LSB LED monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 236V3LSB LED monitor

02/12/2013

België

België

dit product is volledig O.K.

Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V3LSB LED monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V3LSB LED monitor

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.