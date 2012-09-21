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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
Είναι απόλαυση να χρησιμοποιεί κανείς αυτήν την ελκυστική, λεπτή οθόνη. Οι σημαντικές της λειτουργίες, όπως η SmartContrast που προσφέρει πλούσιες και φωτεινές εικόνες, την καθιστούν εξαιρετική επιλογή!
V Line
22" (55,9 εκ.)
Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
4.5
από 5
15
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
kgm83
21/09/2012
United Kingdom
philips led monitor 236v3lsb
VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 236V3LSB LED monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 236V3LSB LED monitor
08/11/2019
Italia
qualita' prodotto
ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 236V3LSB LED monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 236V3LSB LED monitor
Hollie
02/12/2013
België
dit product is volledig O.K.
Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V3LSB LED monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V3LSB LED monitor