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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD

220V3AB/00

Απολαύστε εξαιρετικές εικόνες

Είναι απόλαυση να χρησιμοποιείτε αυτήν την πανέμορφη, λεπτή οθόνη. Διαθέτει σημαντικές δυνατότητες, όπως η SmartContrast που προσφέρει πλούσιες και φωτεινές εικόνες, ενώ τα στερεοφωνικά ηχεία βελτιώνουν την εμπειρία πολυμέσων. Μια εξαιρετική επιλογή!

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Απολαύστε εξαιρετικές εικόνες

  • V Line

  • 22" (55,9 εκ.)

SmartContrast 10000000:1 για απίστευτα πλούσια απόδοση μαύρου

Θέλετε την επίπεδη οθόνη LCD με την υψηλότερη αντίθεση και τις πιο ζωηρές εικόνες. Η εξελιγμένη επεξεργασία βίντεο της Philips σε συνδυασμό με τη μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού έχουν ως αποτέλεσμα ζωηρές εικόνες. Το SmartContrast αυξάνει την αντίθεση αποδίδοντας εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.

Ενσωματωμένα ηχεία για ήχο χωρίς εμπόδια πάνω στην επιφάνεια εργασίας

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου ενσωματωμένα σε μία οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και τη σχεδίαση, δεν είναι ορατά.

Energy Star για ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Το Energy Star είναι ένα πρόγραμμα αποδοτικής κατανάλωσης ενέργειας που χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και έχει υιοθετηθεί από πολλές άλλες χώρες. Η πιστοποίηση Energy Star σάς πιστοποιεί ότι το προϊόν που αγοράζετε πληροί τα πιο πρόσφατα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας και λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση σε κάθε επίπεδο. Οι νέες οθόνες της Philips έχουν πιστοποιηθεί κατά τις προδιαγραφές του Energy Star 5.0 και πληρούν ή υπερπληρούν το πρότυπο. Για παράδειγμα, το Energy Star 5.0 σε λειτουργία αδράνειας προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας μικρότερης από 1 watt, ενώ οι οθόνες της Philips καταναλώνουν λιγότερό από 0,5 watt. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στη διεύθυνση www.energystar.gov

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.