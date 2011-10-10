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Μη διαθέσιμο πλέον
Επαγγελματική, εργονομική και φιλική προς το περιβάλλον οθόνη
Η φιλική προς το περιβάλλον, επαγγελματική οθόνη 220P2 της Philips, με πιστοποίηση EPEAT Gold, διακόπτη ZeroWatt, λειτουργία ομαλής απενεργοποίησης 0,1 watt, βάση Smart Ergo, στερεοφωνικό ήχο και διανομέα 4 θυρών USB, αυξάνει την παραγωγικότητά σας κατακόρυφα
22" (55,9 εκ.) P-line
WSXGA+
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
Σε συμφωνία με τη δέσμευση της Philips για "Sense and Simplicity" σας δίνουμε τη δυνατότητα να κάνετε μια υπεύθυνη επιλογή απενεργοποιώντας την οθόνη σας ανά πάσα στιγμή. Με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού ON/OFF, που συμβατικά βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης, η ενεργειακή κατανάλωση της οθόνης ελαττώνεται στο μηδέν. Στη λειτουργία OFF, η οθόνη αποσυνδέεται πλήρως από το ρεύμα μειώνοντας ακόμα περισσότερο το αποτύπωμα άνθρακα.
Τα χειριστήρια SmartTouch είναι εικονίδια αφής εξαιρετικά γρήγορης απόκρισης που αντικαθιστούν τα προεξέχοντα κουμπιά. Ανταποκρινόμενα και στο πιο μικρό άγγιγμα, τα χειριστήρια SmartTouch, ενεργοποιούν για παράδειγμα την οθόνη σας ή την κάνουν πιο φωτεινή και ευκρινή με τη λειτουργία SmartImage Lite. Όταν ενεργοποιούνται, τα εικονίδια SmartTouch ανάβουν υποδεικνύοντας ότι οι εντολές σας έχουν εφαρμοστεί.
4.8
από 5
5
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
RichLS
10/10/2011
United Kingdom
Very Good Quality
This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Cannondaler
15/05/2013
Nederland
Verbluffend
Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor