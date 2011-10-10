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Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη LCD με βάση Pivot, USB, Audio

220P2ES/00

4.8

| (5) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Επαγγελματική, εργονομική και φιλική προς το περιβάλλον οθόνη

Η φιλική προς το περιβάλλον, επαγγελματική οθόνη 220P2 της Philips, με πιστοποίηση EPEAT Gold, διακόπτη ZeroWatt, λειτουργία ομαλής απενεργοποίησης 0,1 watt, βάση Smart Ergo, στερεοφωνικό ήχο και διανομέα 4 θυρών USB, αυξάνει την παραγωγικότητά σας κατακόρυφα

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Επαγγελματική, εργονομική και φιλική προς το περιβάλλον οθόνη

  • 22" (55,9 εκ.) P-line

  • WSXGA+

Ενσωματωμένος στερεοφωνικός ήχος για εμπειρία πολυμέσων

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

100% εξοικονόμηση ενέργειας με διακόπτη ZeroWatt

Σε συμφωνία με τη δέσμευση της Philips για "Sense and Simplicity" σας δίνουμε τη δυνατότητα να κάνετε μια υπεύθυνη επιλογή απενεργοποιώντας την οθόνη σας ανά πάσα στιγμή. Με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού ON/OFF, που συμβατικά βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης, η ενεργειακή κατανάλωση της οθόνης ελαττώνεται στο μηδέν. Στη λειτουργία OFF, η οθόνη αποσυνδέεται πλήρως από το ρεύμα μειώνοντας ακόμα περισσότερο το αποτύπωμα άνθρακα.

Καλαίσθητα χειριστήρια SmartTouch

Τα χειριστήρια SmartTouch είναι εικονίδια αφής εξαιρετικά γρήγορης απόκρισης που αντικαθιστούν τα προεξέχοντα κουμπιά. Ανταποκρινόμενα και στο πιο μικρό άγγιγμα, τα χειριστήρια SmartTouch, ενεργοποιούν για παράδειγμα την οθόνη σας ή την κάνουν πιο φωτεινή και ευκρινή με τη λειτουργία SmartImage Lite. Όταν ενεργοποιούνται, τα εικονίδια SmartTouch ανάβουν υποδεικνύοντας ότι οι εντολές σας έχουν εφαρμοστεί.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.8

από 5

5

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Quality

This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.

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Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

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Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

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Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

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Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

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Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.