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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά λεπτή οθόνη LED. Απλά εκπληκτική.
Με μια εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση και τεχνολογίες που αποδίδουν ευκρινή και ολοζώντανα χρώματα, η οθόνη Blade LED από τη Philips ανεβάζει τον πήχη
Blade
50,8 εκ. (20")
C-line
Το Energy Star είναι ένα πρόγραμμα αποδοτικής κατανάλωσης ενέργειας που χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και έχει υιοθετηθεί από πολλές άλλες χώρες. Η πιστοποίηση Energy Star σάς πιστοποιεί ότι το προϊόν που αγοράζετε πληροί τα πιο πρόσφατα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας και λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση σε κάθε επίπεδο. Οι νέες οθόνες της Philips έχουν πιστοποιηθεί κατά τις προδιαγραφές του Energy Star 5.0 και πληρούν ή υπερπληρούν το πρότυπο. Για παράδειγμα, το Energy Star 5.0 σε λειτουργία αδράνειας προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας μικρότερης από 1 watt, ενώ οι οθόνες της Philips καταναλώνουν λιγότερό από 0,5 watt. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στη διεύθυνση www.energystar.gov
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Η Philips έχει δεσμευτεί στη χρήση αειφόρων, φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων σε όλες τις οθόνες. Όλα τα πλαστικά εξαρτήματα του κορμού, τα μεταλλικά εξαρτήματα του πλαισίου και οι συσκευασίες αποτελούνται από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Ορισμένα επιλεγμένα μοντέλα κατασκευάζονται έως και κατά 65% από πλαστικό ανακυκλωμένο από τους καταναλωτές μας. Η αυστηρή συμμόρφωση με τα πρότυπα της Οδηγίας RoHS διασφαλίζει τη σημαντική μείωση ή και την εξάλειψη των τοξικών ουσιών, όπως ο μόλυβδος. Η περιεκτικότητα σε υδράργυρο έχει μειωθεί σημαντικά στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό CCFL, ενώ έχει εξαλειφθεί ολοκληρωτικά από τις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη Philips στη διεύθυνση http://www.asimpleswitch.com/global/.
4.3
από 5
32
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ploughman
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 234CL2SB LED Monitor
motiffmedia
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 234CL2SB LED Monitor
joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 234CL2SB LED Monitor