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Μη διαθέσιμο πλέον
V Line
19" (48,3 εκ.)
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Πλέον μπορείτε να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο σε όλα τα πολυμέσα και τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από τον υπέροχο ήχο που παράγουν, τα ενσωματωμένα ηχεία σάς βοηθούν να απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων και να εξοικονομήσετε χώρο στο γραφείο σας.
Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.
4.1
από 5
23
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight