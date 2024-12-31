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  • Απολαύστε εξαιρετικές εικόνες με ζωντανά χρώματα
  • Απολαύστε εξαιρετικές εικόνες με ζωντανά χρώματα
  • Απολαύστε εξαιρετικές εικόνες με ζωντανά χρώματα
  • Απολαύστε εξαιρετικές εικόνες με ζωντανά χρώματα

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD

190V3SB5/00

Απολαύστε εξαιρετικές εικόνες με ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες LCD με αυτήν την ελκυστική οθόνη με γυαλιστερή σχεδίαση.
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Απολαύστε εξαιρετικές εικόνες με ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 19" (48,3 εκ.)

SmartContrast 10000000:1 για απίστευτα πλούσια απόδοση μαύρου

SmartContrast 10000000:1 για απίστευτα πλούσια απόδοση μαύρου

Θέλετε την επίπεδη οθόνη LCD με την υψηλότερη αντίθεση και τις πιο ζωηρές εικόνες. Η εξελιγμένη επεξεργασία βίντεο της Philips σε συνδυασμό με τη μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού έχουν ως αποτέλεσμα ζωηρές εικόνες. Το SmartContrast αυξάνει την αντίθεση αποδίδοντας εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.

Εύκολος συντονισμός απόδοσης με το SmartControl Lite

Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.

Λεπτός, ελκυστικός σχεδιασμός με γυαλιστερές πινελιές

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.