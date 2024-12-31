SmartContrast 10000000:1 για απίστευτα πλούσια απόδοση μαύρου

Θέλετε την επίπεδη οθόνη LCD με την υψηλότερη αντίθεση και τις πιο ζωηρές εικόνες. Η εξελιγμένη επεξεργασία βίντεο της Philips σε συνδυασμό με τη μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού έχουν ως αποτέλεσμα ζωηρές εικόνες. Το SmartContrast αυξάνει την αντίθεση αποδίδοντας εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.