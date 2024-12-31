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Μη διαθέσιμο πλέον
190V3AB5/00
V Line
19" (48,3 εκ.)
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου ενσωματωμένα σε μία οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και τη σχεδίαση, δεν είναι ορατά.
Θέλετε την επίπεδη οθόνη LCD με την υψηλότερη αντίθεση και τις πιο ζωηρές εικόνες. Η εξελιγμένη επεξεργασία βίντεο της Philips σε συνδυασμό με τη μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού έχουν ως αποτέλεσμα ζωηρές εικόνες. Το SmartContrast αυξάνει την αντίθεση αποδίδοντας εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.
Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.
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