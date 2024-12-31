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  • Η εργονομική οθόνη για επιχειρήσεις αυξάνει την παραγωγικότητα
  • Η εργονομική οθόνη για επιχειρήσεις αυξάνει την παραγωγικότητα
  • Η εργονομική οθόνη για επιχειρήσεις αυξάνει την παραγωγικότητα
  • Η εργονομική οθόνη για επιχειρήσεις αυξάνει την παραγωγικότητα

Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

190BL1CB/00

Η εργονομική οθόνη για επιχειρήσεις αυξάνει την παραγωγικότητα
Με χαρακτηριστικά όπως το SmartImage, Front Stereo Audio, θύρα USB και Ergo base, η οθόνη 190BL1 χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για επιχειρήσεις αυξάνει την παραγωγικότητά σας.
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Η εργονομική οθόνη για επιχειρήσεις αυξάνει την παραγωγικότητα

  • B Line

  • 19" (48,3 εκ.)

  • Φορμά 16:10

Η τεχνολογία LED εξασφαλίζει φυσικά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Ρύθμιση ύψους 70 χιλ. για ιδανική θέση

Η Compact Ergo Base είναι μια εύχρηστη βάση οθόνης της Philips που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης κλίσης, περιστροφής και ύψους, για μέγιστη αποδοτικότητα και άνεση παρακολούθησης.

Ρύθμιση κλίσης και περιστροφής για ιδανική οπτική γωνία

Η κλίση και η περιστροφή της οθόνης είναι δυνατή χάρη σε ένα μηχανισμό που είναι ενσωματωμένος στη βάση και επιτρέπει να περιστρέψετε την οθόνη και να της δώσετε κλίση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.