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  • Οθόνη με πολλά χαρακτηριστικά για αυξημένη παραγωγικότητα
  • Οθόνη με πολλά χαρακτηριστικά για αυξημένη παραγωγικότητα
  • Οθόνη με πολλά χαρακτηριστικά για αυξημένη παραγωγικότητα
  • Οθόνη με πολλά χαρακτηριστικά για αυξημένη παραγωγικότητα
  • Οθόνη με πολλά χαρακτηριστικά για αυξημένη παραγωγικότητα
  • Οθόνη με πολλά χαρακτηριστικά για αυξημένη παραγωγικότητα

Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη LCD με SmartImage

17S1AB/00

Οθόνη με πολλά χαρακτηριστικά για αυξημένη παραγωγικότητα
Με χαρακτηριστικά όπως το SmartImage, SmartContrast, SmartControl και TrueVision, η οθόνη 17S1 χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για επιχειρήσεις αυξάνει την παραγωγικότητά σας
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Οθόνη με πολλά χαρακτηριστικά για αυξημένη παραγωγικότητα

  • S-line 17"

  • 1280 x 1024

  • Φορμά 5:4

Η διπλή είσοδος δέχεται αναλογικά σήματα VGA και ψηφιακά σήματα DVI

Η διπλή είσοδος δέχεται αναλογικά σήματα VGA και ψηφιακά σήματα DVI

H διπλή είσοδος παρέχει υποδοχές σύνδεσης για αναλογικά σήματα VGA και ψηφιακά σήματα DVI.

SmartImage: Βελτιωμένη οθόνη φιλική προς το χρήστη

SmartImage: Βελτιωμένη οθόνη φιλική προς το χρήστη

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σας επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Office, Image, Entertainment, Economy κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Βάσει της επιλογής, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σας προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Συντονισμός απόδοσης προβολής χωρίς προβλήματα με SmartControl II

Το SmartControl II αποτελεί λογισμικό οθόνης και διαθέτει εύχρηστο γραφικό περιβάλλον οθόνης που σας καθοδηγεί στην ανάλυση μικροσυντονισμού, στη ρύθμιση χρώματος και άλλες ρυθμίσεις της οθόνης, όπως τις ρυθμίσεις φωτεινότητας, αντίθεσης, ρολογιού & φάσης, θέσης, RGB, λευκού σημείου και - σε μοντέλα με ενσωματωμένα ηχεία - έντασης ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.