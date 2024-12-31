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Μη διαθέσιμο πλέον
17S1AB/00
S-line 17"
1280 x 1024
Φορμά 5:4
H διπλή είσοδος παρέχει υποδοχές σύνδεσης για αναλογικά σήματα VGA και ψηφιακά σήματα DVI.
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σας επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Office, Image, Entertainment, Economy κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Βάσει της επιλογής, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σας προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
Το SmartControl II αποτελεί λογισμικό οθόνης και διαθέτει εύχρηστο γραφικό περιβάλλον οθόνης που σας καθοδηγεί στην ανάλυση μικροσυντονισμού, στη ρύθμιση χρώματος και άλλες ρυθμίσεις της οθόνης, όπως τις ρυθμίσεις φωτεινότητας, αντίθεσης, ρολογιού & φάσης, θέσης, RGB, λευκού σημείου και - σε μοντέλα με ενσωματωμένα ηχεία - έντασης ήχου.
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