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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LED

160EL1SB/00

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Οθόνη LED: Αντίθεση όπως δεν την έχετε ξαναδεί!!

Αυτή η φιλική προς το περιβάλλον οθόνη LED διαθέτει εκπληκτικό λόγο αντίθεσης 1.000.000:1. Με φυσικά χρώματα, λειτουργία SmartContrast και γυαλιστερό φινίρισμα, η 160EL1 είναι η καλύτερη επιλογή που καλύπτει όλες σας τις ανάγκες

Δείτε όλα τα οφέλη

Οθόνη LED: Αντίθεση όπως δεν την έχετε ξαναδεί!!

  • 15,6''w (39,6 εκ.) E-line

  • 1366x768 HD

Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος

Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

Γρήγορος χρόνος Eνεργ./Aπενεργ. 8ms: Εξαιρετική απεικόνιση κειμένου & γραφικών

Ο χρόνος απόκρισης Ενεργ.-Απενεργ. είναι το διάστημα που χρειάζεται ένα στοιχείο υγρών κρυστάλλων για να μεταβεί από ενεργή κατάσταση (μαύρο) σε ανενεργή (λευκό) και πίσω σε ενεργή (μαύρο). Μετριέται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο γρηγορότερος είναι ο καλύτερος: μικρότερος χρόνος απόκρισης σημαίνει ταχύτερες μεταβάσεις και, επομένως, λιγότερα οπτικά είδωλα κατά την απεικόνιση. Ο χρόνος απόκρισης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης αποτελεί πιο σημαντική μέτρηση κατά την απεικόνιση επαγγελματικού περιεχομένου όπως έγγραφα, γραφικά και φωτογραφίες.

Οικολογική οθόνη χωρίς υδράργυρο

Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

15/05/2012

España

España

Este producto es fantastico

Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 191EL1SB LED Monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 191EL1SB LED Monitor

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.