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Μη διαθέσιμο πλέον
Οθόνη LED: Αντίθεση όπως δεν την έχετε ξαναδεί!!
Αυτή η φιλική προς το περιβάλλον οθόνη LED διαθέτει εκπληκτικό λόγο αντίθεσης 1.000.000:1. Με φυσικά χρώματα, λειτουργία SmartContrast και γυαλιστερό φινίρισμα, η 160EL1 είναι η καλύτερη επιλογή που καλύπτει όλες σας τις ανάγκες
15,6''w (39,6 εκ.) E-line
1366x768 HD
Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).
Ο χρόνος απόκρισης Ενεργ.-Απενεργ. είναι το διάστημα που χρειάζεται ένα στοιχείο υγρών κρυστάλλων για να μεταβεί από ενεργή κατάσταση (μαύρο) σε ανενεργή (λευκό) και πίσω σε ενεργή (μαύρο). Μετριέται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο γρηγορότερος είναι ο καλύτερος: μικρότερος χρόνος απόκρισης σημαίνει ταχύτερες μεταβάσεις και, επομένως, λιγότερα οπτικά είδωλα κατά την απεικόνιση. Ο χρόνος απόκρισης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης αποτελεί πιο σημαντική μέτρηση κατά την απεικόνιση επαγγελματικού περιεχομένου όπως έγγραφα, γραφικά και φωτογραφίες.
Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την κατασκευή μέχρι την απόρριψη.
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5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kety
15/05/2012
España
Este producto es fantastico
Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 191EL1SB LED Monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 191EL1SB LED Monitor