Πώς χρησιμοποιώ το χειροκίνητο θήλαστρο Philips Avent;

Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό και βεβαιωθείτε ότι το στήθος σας είναι καθαρό.

Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό και βεβαιωθείτε ότι το στήθος σας είναι καθαρό.

ώστε το μαξιλαράκι να σφραγίζει πάνω της αεροστεγώς.

ώστε το μαξιλαράκι να σφραγίζει πάνω της αεροστεγώς.

Πιέστε το συναρμολογημένο σώμα του θήλαστρου στο στήθος σας. Βεβαιωθείτε ότι η θηλή σας είναι κεντραρισμένη, έτσι

Πιέστε το συναρμολογημένο σώμα του θήλαστρου στο στήθος σας. Βεβαιωθείτε ότι η θηλή σας είναι κεντραρισμένη, έτσι

Ξεκινήστε απαλά να πιέζετε προς τα κάτω τη λαβή μέχρι να νιώσετε την άντληση στο στήθος σας (δείτε την παρακάτω εικόνα).

Στη συνέχεια, αφήστε τη λαβή να επιστρέψει στην αρχική της θέση. Επαναλάβετε το βήμα αυτό γρήγορα 5 ή 6 φορές για