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Υποστήριξη Philips

Πώς χρησιμοποιώ το χειροκίνητο θήλαστρο Philips Avent;

Αν δεν είστε σίγουρη για τον τρόπο χρήσης του χειροκίνητου θήλαστρου Philips Avent, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες.

Αποσυναρμολογήστε, καθαρίστε και απολυμάνετε όλα τα εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε το θήλαστρο για πρώτη φορά, καθώς και μετά από κάθε χρήση.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCF430/10 , SCF430/20 .

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