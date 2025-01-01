Πώς χρησιμοποιώ το χειροκίνητο θήλαστρο Philips Avent;
Αν δεν είστε σίγουρη για τον τρόπο χρήσης του χειροκίνητου θήλαστρου Philips Avent, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες.
Αποσυναρμολογήστε, καθαρίστε και απολυμάνετε όλα τα εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε το θήλαστρο για πρώτη φορά, καθώς και μετά από κάθε χρήση.
Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε πάντα το θήλαστρο με το μαξιλαράκι.
Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό και βεβαιωθείτε ότι το στήθος σας είναι καθαρό.
Πιέστε το συναρμολογημένο σώμα του θήλαστρου στο στήθος σας. Βεβαιωθείτε ότι η θηλή σας είναι κεντραρισμένη, έτσι ώστε το μαξιλαράκι να σφραγίζει πάνω της αεροστεγώς.
Ξεκινήστε απαλά να πιέζετε προς τα κάτω τη λαβή μέχρι να νιώσετε την άντληση στο στήθος σας (δείτε την παρακάτω εικόνα). Στη συνέχεια, αφήστε τη λαβή να επιστρέψει στην αρχική της θέση. Επαναλάβετε το βήμα αυτό γρήγορα 5 ή 6 φορές γιανα ενεργοποιήσετε το αντανακλαστικό εκροής του γάλακτος (let-down reflex).
Σημείωση: Δεν χρειάζεται να πιέσετε εντελώς προς τα κάτω τη λαβή. Πιέστε την όσο αισθάνεστε άνετα. Ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείτε όλη την αναρρόφηση που μπορεί να δημιουργήσει το θήλαστρο, το γάλα σας θα αρχίσει σύντομα να κατεβαίνει.
Όταν το γάλα αρχίσει να κατεβαίνει, εφαρμόστε έναν πιο αργό ρυθμό πιέζοντας προς τα κάτω τη λαβή και κρατώντας την πατημένη για λίγο πριν την αφήσετε να επιστρέψει στην αρχική της θέση. Συνεχίστε με αυτόν το ρυθμό για όσο διαρκεί η ροή του γάλακτος. Αν το χέρι σας κουραστεί, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το άλλο χέρι ή να τοποθετήσετε το θήλαστρο στο άλλο στήθος.
Σημείωση: Μην ανησυχείτε αν το γάλα δεν ρέει αμέσως. Χαλαρώστε και συνεχίστε την άντληση. Αλλάζοντας θέση στο θήλαστρο πάνω στο στήθος ανά διαστήματα, μπορείτε να βοηθήσετε τη διέγερση της ροής του γάλακτος.
Συνεχίστε την άντληση μέχρι να αισθανθείτε ότι το στήθος σας είναι άδειο.
Όταν ολοκληρώσετε την άντληση, αφαιρέστε προσεκτικά το θήλαστρο από το στήθος σας και ξεβιδώστε το μπιμπερό από το σώμα του θήλαστρου. Καθαρίστε τα υπόλοιπα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα του θήλαστρου.
Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση του χειροκίνητου θήλαστρου Philips Avent, επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω βοήθεια.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα:SCF430/10 , SCF430/20 .