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Πώς συναρμολογώ το χειροκίνητο θήλαστρο Philips Avent;

Αυτό το άρθρο αφορά τα θήλαστρα Philips Avent που παρουσιάζονται παρακάτω. 
 
Για να συναρμολογήσετε το χειροκίνητο θήλαστρο Philips Avent, ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται.

Σημείωση: Φροντίστε πρώτα να καθαρίσετε και να απολυμάνετε πριν από τη χρήση όλα τα εξαρτήματα του θήλαστρου που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα.

Πώς συναρμολογώ το χειροκίνητο θήλαστρο Philips Avent;

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCF430/10 , SCF430/20 .

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