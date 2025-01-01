Υποστήριξη Philips Πώς συναρμολογώ το χειροκίνητο θήλαστρο Philips Avent;

Αυτό το άρθρο αφορά τα θήλαστρα Philips Avent που παρουσιάζονται παρακάτω.



Για να συναρμολογήσετε το χειροκίνητο θήλαστρο Philips Avent, ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται.



Σημείωση: Φροντίστε πρώτα να καθαρίσετε και να απολυμάνετε πριν από τη χρήση όλα τα εξαρτήματα του θήλαστρου που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα.

Συναρμολόγηση του χειροκίνητου θήλαστρου Εισαγάγετε τη (λευκή) βαλβίδα στο σώμα του θήλαστρου από το κάτω μέρος. Σπρώξτε τη βαλβίδα προς τα μέσα όσο το δυνατόν περισσότερο (Εικόνα 1). Βιδώστε δεξιόστροφα το σώμα του θήλαστρου στο μπιμπερό μέχρι να στερεωθεί καλά (Εικόνα 2). Τοποθετήστε το στέλεχος μέσα στο διάφραγμα σιλικόνης. Βεβαιωθείτε ότι το στέλεχος έχει πιεστεί μέχρι το τέλος (Εικόνα 3). Εισαγάγετε το διάφραγμα σιλικόνης στο σώμα του θήλαστρου από πάνω. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει καλά γύρω από το χείλος πιέζοντάς το προς τα κάτω με τα δάχτυλά σας για να σφραγίσει καλά (Εικόνα 4). Συνδέστε τη λαβή στο διάφραγμα με το στέλεχος, αγκιστρώνοντας την οπή στη λαβή πάνω από το άκρο του στελέχους. Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή στο σώμα του θήλαστρου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (Εικόνα 5). Τοποθετήστε το μαξιλαράκι στο σώμα του θήλαστρου και βεβαιωθείτε ότι το χείλος καλύπτει το σώμα του θήλαστρου. Πιέστε το εσωτερικό τμήμα του μαξιλαριού μέσα στη χοάνη, έτσι ώστε να εφαρμόσει στη γραμμή που υποδεικνύεται με ένα βέλος και βεβαιωθείτε ότι τα άκρα του μαξιλαριού είναι καλά σφραγισμένα γύρω από το σώμα του θήλαστρου (Εικόνα 6). Μόνο για το χειροκίνητο θήλαστρο Essential SCF417: Πιέστε ανάμεσα στα πέταλα, για να αφαιρέσετε τυχόν παγιδευμένο αέρα.