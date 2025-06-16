Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 176/176 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.
Η οθόνη 10 bit προσφέρει πλούσιο βάθος χρώματος με 1,07 δισεκ. χρώματα και εσωτερική επεξεργασία 12 bit, αναδημιουργώντας ομαλές, φυσικές αποχρώσεις χωρίς διαβαθμίσεις και χρωματική επικάλυψη.
Οι οθόνες με καμπυλωτή σχεδίαση προσφέρουν μοναδική εμπειρία χρήστη. Η καμπυλωτή οθόνη προσφέρει ευχάριστα και διακριτικά εφέ που σας καθηλώνουν και τραβούν την προσοχή σας στο κέντρο της οθόνης.
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
Η οθόνη της Philips πληροί το πρότυπο TUV Rheinland Eyesafe® που σας προστατεύει πραγματικά από την υπερέκθεση στο μπλε φως. Το φίλτρο μπλε φωτός είναι πάντα ενεργοποιημένο, όχι μόνο συμβάλλοντας στη μείωση της καταπόνησης των ματιών, αλλά εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των χρωμάτων.
Η οθόνη MultiView της Philips με την εξαιρετικά υψηλή ανάλυση σάς δίνει πολλές επιλογές συνδεσιμότητας. Η MultiView επιτρέπει την ενεργή διπλή σύνδεση και προβολή για να μπορείτε να εργάζεστε σε πολλές συσκευές, όπως PC και notebook ταυτόχρονα, για σύνθετο multi-tasking.
Η συμπαγής εργονομική βάση είναι μια φιλική προς το χρήστη βάση οθόνης της Philips που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, της περιστροφής και του ύψους για μέγιστη οπτική άνεση και αποτελεσματικότητα.
Σε αντίθεση με το συμβατικό ενσωματωμένο κουμπί οθόνης KVM, το έξυπνο KVM επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ πηγών με το πάτημα ενός κουμπιού στο πληκτρολόγιό σας. Όταν όλες οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες, οι χρήστες μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν εναλλαγή μεταξύ των πηγών κάνοντας κλικ τρεις φορές στο πλήκτρο "Ctrl".
