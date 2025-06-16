Αναζήτηση όρων

Μια νέα εποχή στην παραγωγικότητα και τη ροή εργασιών

Προτεινόμενη λιανική τιμή

Έχει σταματήσει η κυκλοφορία αυτού του προϊόντος
Η οθόνη βιντεοδιάσκεψης Philips προσφέρει μια ολοκληρωμένη, όλα-σε-ένα λύση για βιντεοκλήσεις, με ενσωματωμένη κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία για πλήρη οπτικοακουστική υποστήριξη. Σχεδιασμένη για άνεση και αποδοτικότητα, διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία της Philips, σύνδεση USB-C και ενοποίηση συσκευών, εξοικονομώντας χώρο, ενέργεια και κόστος—ιδανική για συμπαγείς χώρους εργασίας.

Οθόνη VA

Η οθόνη VA προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρεία γωνία προβολής

Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 176/176 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.

Χρώματα 10 bit

1,07 δισεκ. χρώματα για ομαλές διαβαθμίσεις και ακρίβεια χρωματικής απόδοσης

Η οθόνη 10 bit προσφέρει πλούσιο βάθος χρώματος με 1,07 δισεκ. χρώματα και εσωτερική επεξεργασία 12 bit, αναδημιουργώντας ομαλές, φυσικές αποχρώσεις χωρίς διαβαθμίσεις και χρωματική επικάλυψη.

Καμπυλωτή σχεδίαση οθόνης

Καμπυλωτή σχεδίαση οθόνης για πιο καθηλωτική εμπειρία

Οι οθόνες με καμπυλωτή σχεδίαση προσφέρουν μοναδική εμπειρία χρήστη. Η καμπυλωτή οθόνη προσφέρει ευχάριστα και διακριτικά εφέ που σας καθηλώνουν και τραβούν την προσοχή σας στο κέντρο της οθόνης.

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

Ακρίβεια χρωμάτων και προστασία μπλε φωτός με πιστοποίηση Eyesafe

Η οθόνη της Philips πληροί το πρότυπο TUV Rheinland Eyesafe® που σας προστατεύει πραγματικά από την υπερέκθεση στο μπλε φως. Το φίλτρο μπλε φωτός είναι πάντα ενεργοποιημένο, όχι μόνο συμβάλλοντας στη μείωση της καταπόνησης των ματιών, αλλά εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των χρωμάτων.

Η τεχνολογία MultiView επιτρέπει ταυτόχρονη διπλή σύνδεση και προβολή

Η οθόνη MultiView της Philips με την εξαιρετικά υψηλή ανάλυση σάς δίνει πολλές επιλογές συνδεσιμότητας. Η MultiView επιτρέπει την ενεργή διπλή σύνδεση και προβολή για να μπορείτε να εργάζεστε σε πολλές συσκευές, όπως PC και notebook ταυτόχρονα, για σύνθετο multi-tasking.

Ρύθμιση κλίσης, περιστροφής και ύψους για ιδανική θέση προβολής

Η συμπαγής εργονομική βάση είναι μια φιλική προς το χρήστη βάση οθόνης της Philips που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, της περιστροφής και του ύψους για μέγιστη οπτική άνεση και αποτελεσματικότητα.

SmartKVM: Για εύκολη εναλλαγή μεταξύ πηγών.

Σε αντίθεση με το συμβατικό ενσωματωμένο κουμπί οθόνης KVM, το έξυπνο KVM επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ πηγών με το πάτημα ενός κουμπιού στο πληκτρολόγιό σας. Όταν όλες οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες, οι χρήστες μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν εναλλαγή μεταξύ των πηγών κάνοντας κλικ τρεις φορές στο πλήκτρο "Ctrl".

Αποτρέψτε τις κακόβουλες εισβολές, με την ενσωματωμένη αναδυόμενη κάμερα web

Αποφύγετε τους ανεπιθύμητους θεατές όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να τη διαχειρίζεστε εύκολα με ένα μόνο πάτημα.

Ασφαλής είσοδος: στην αναδυόμενη κάμερα διαδικτύου με Windows Hello

Η πρωτοποριακή και ασφαλής κάμερα διαδικτύου της Philips αναδύεται όταν την χρειάζεστε και αποκρύπτεται με ασφάλεια στην οθόνη όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Η κάμερα διαθέτει επίσης προηγμένους αισθητήρες για την αναγνώριση προσώπου μέσω Windows Hello, για εύκολη πρόσβαση στις συσκευές Windows σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα και 3 φορές πιο γρήγορα από τον κωδικό πρόσβασης.

Κριτικές

* Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.
* Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
* Περιοχή NTSC βάσει CIE1976, περιοχή sRGB βάσει CEI1931.
* Οι χρήστες μπορούν πλέον να εναλλάσσουν πηγές πιο εύκολα από ποτέ με την πιο πρόσφατη λειτουργία SmartKVM: οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ τρεις φορές στο πλήκτρο “ctrl”, να ανταλλάσσουν την κύρια εικόνα ή/και τη δευτερεύουσα εικόνα στο PIP και να πατούν το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Σημειώστε ότι η δυνατότητα προγραμματιζόμενου πλήκτρου είναι διαθέσιμη για συστήματα Windows και MacOS.
* Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt
* Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης και η online μετάδοση ήχου/εικόνας μέσω του Internet μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης δικτύου και η απόδοσή του θα καθορίσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.
* Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.
* Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 1G.
* Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
* Η 5ετής εγγύηση αποτελεί προαιρετική περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή. Ισχύει μόνο για τις χώρες που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Για τους καταναλωτές, παρέχεται επιπρόσθετα και χωρίς να επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Για τους τελικούς χρήστες που δεν είναι καταναλωτές (επιχειρηματίες/επαγγελματίες), ισχύουν μόνο οι όροι της περιορισμένης εγγύησης του κατασκευαστή.
* Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.
* Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.
