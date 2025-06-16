Αναζήτηση όρων

Professional use
2 reviews

Monitor

Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch

Προτεινόμενη λιανική τιμή

Έχει σταματήσει η κυκλοφορία αυτού του προϊόντος
See all models

Οθόνες Philips

Οθόνες

Οι οθόνες αφής Philips προσφέρουν καινοτόμες και φιλικές προς τον χρήστη λύσεις για ένα ευρύ φάσμα σεναρίων χρήσης και επαγγελμάτων. Εξοπλισμένες με Projected-Capacitive (P-Cap) τεχνολογία αφής, οι διαδραστικές αυτές οθόνες υποστηρίζουν έως 10 σημεία αφής και διαθέτουν προηγμένη προστασία IP65 από επαφή, νερό και σκόνη.

Τυπική φωτογραφία προϊόντος Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος

SmoothTouch

Οθόνη SmoothTouch για φυσική, ομαλή απόκριση

Αυτή η οθόνη της Philips χρησιμοποιεί τεχνολογία projected capacitive 10 σημείων αφής, με γυαλί σε ολόκληρη την επιφάνειά της για ομαλή απόκριση. Τώρα μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις νέες δυνατότητες των εφαρμογών αφής και να δώσετε ζωή σε παλαιότερες εφαρμογές. Αγγίξτε και πληκτρολογήστε και με τα 10 δάχτυλα ή παίξτε συναρπαστικά διαδραστικά παιχνίδια με τους φίλους σας. Συνεργαστείτε διαδραστικά με συναδέλφους στη δουλειά σας ή στο σχολείο και αυξήστε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά σας.

Οθόνη Full HD 16:9

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

SmartContrast

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

User guide Product sheet
Εικόνα χαρακτηριστικών

Λειτουργία LowBlue φιλική για τα μάτια

Σύμφωνα με μελέτες, ακριβώς όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, έτσι και το μπλε φως μικρού μήκους κύματος που εκπέμπεται από τις οθόνες LED μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μάτια και να επηρεάσει την όραση με την πάροδο του χρόνου. Αναπτυγμένη με γνώμονα την ευεξία, η λειτουργία LowBlue της Philips χρησιμοποιεί μια έξυπνη τεχνολογία λογισμικού για τη μείωση του επιβλαβούς μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Λιγότερη κόπωση των ματιών με την τεχνολογία Flicker-Free

Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Η οθόνη VA προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρεία γωνία προβολής

Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.

Εικόνα χαρακτηριστικών

HDMI για καθολική ψηφιακή συνδεσιμότητα

Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία

Σημείο πώλησης

Σημείο πώλησης

Οι οθόνες αφής Philips είναι η ιδανική επιλογή για όλες τις ανάγκες σας στο λιανεμπόριο και τα Σημεία Πώλησης (POS). Συνδεθείτε με το σύστημα POS σας για εύκολη διαχείριση αποθεμάτων, εξυπηρέτηση πελατών με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, βελτίωση της εμπειρίας στο ταμείο και πολλά ακόμη.

Σημείο παροχής πληροφοριών (POI)

Σημείο παροχής πληροφοριών (POI)

Οι οθόνες αφής Philips φέρνουν δυναμισμό και ευκολία στα περιβάλλοντα Σημείων Πληροφόρησης, επιτρέποντας στους χρήστες να αποκτούν εύκολα πληροφορίες σε αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, σιδηροδρομικούς σταθμούς, χώρους ψυχαγωγίας και πολλά άλλα.

Αντοχή στο νερό και στη σκόνη

Αντοχή στο νερό και στη σκόνη

Για περιβάλλοντα που είναι κάθε άλλο παρά τέλεια, χρειάζεστε μία οθόνη που έχει σχεδιαστεί για να αντιστέκεται στο νερό και τη σκόνη, γεγονότα πολύ συνηθισμένα στην καθημερινότητα. Οι οθόνες Philips ανταποκρίνονται στις διεθνείς αξιολογήσεις IP για αντοχή σε νερό και σκόνη. Θα είναι ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη της καθημερινότητας.

Σύγκριση

Compare

Κριτικές

Εξυπηρέτηση πελατών και Υποστήριξη

Λάβετε βοήθεια με το προϊόν σας βρείτε εγχειρίδια μάθετε τις καλύτερες συμβουλές και κόλπα και αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα

CustomerSupport

Αρχική σελίδα υποστήριξης

Βρείτε όλα τα θέματα υποστήριξης και πολλά άλλα

MagnifyingGlass

Βρείτε το προϊόν σας

Αναζητήστε με βάση τον αριθμό μοντέλου και βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για το προϊόν

Σύγκριση

Compare
Monitor
Monitor
* Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
* Υλικό και πάχος γαντιού: νιτρίλιο (0,15 χιλ.), βαμβάκι (0,31 χιλ.), CPE (0,03 χιλ.), PVC (0,12 χιλ.)
* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα στη λειτουργία αφής, ανατρέξτε στην ενότητα "SmoothTouch" στο εγχειρίδιο χρήσης.
* Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2
* Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
* Περιοχή NTSC βάσει CIE1931
* Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.
* Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

Καταλαβαίνω

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.