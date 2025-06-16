Οι οθόνες αφής Philips προσφέρουν καινοτόμες και φιλικές προς τον χρήστη λύσεις για ένα ευρύ φάσμα σεναρίων χρήσης και επαγγελμάτων. Εξοπλισμένες με Projected-Capacitive (P-Cap) τεχνολογία αφής, οι διαδραστικές αυτές οθόνες υποστηρίζουν έως 10 σημεία αφής και διαθέτουν προηγμένη προστασία IP65 από επαφή, νερό και σκόνη.
SmoothTouch
Οθόνη SmoothTouch για φυσική, ομαλή απόκριση
Αυτή η οθόνη της Philips χρησιμοποιεί τεχνολογία projected capacitive 10 σημείων αφής, με γυαλί σε ολόκληρη την επιφάνειά της για ομαλή απόκριση. Τώρα μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις νέες δυνατότητες των εφαρμογών αφής και να δώσετε ζωή σε παλαιότερες εφαρμογές. Αγγίξτε και πληκτρολογήστε και με τα 10 δάχτυλα ή παίξτε συναρπαστικά διαδραστικά παιχνίδια με τους φίλους σας. Συνεργαστείτε διαδραστικά με συναδέλφους στη δουλειά σας ή στο σχολείο και αυξήστε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά σας.
Οθόνη Full HD 16:9
Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
SmartContrast
SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου
To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
Σύμφωνα με μελέτες, ακριβώς όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, έτσι και το μπλε φως μικρού μήκους κύματος που εκπέμπεται από τις οθόνες LED μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μάτια και να επηρεάσει την όραση με την πάροδο του χρόνου. Αναπτυγμένη με γνώμονα την ευεξία, η λειτουργία LowBlue της Philips χρησιμοποιεί μια έξυπνη τεχνολογία λογισμικού για τη μείωση του επιβλαβούς μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος.
Λιγότερη κόπωση των ματιών με την τεχνολογία Flicker-Free
Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.
Η οθόνη VA προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρεία γωνία προβολής
Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.
HDMI για καθολική ψηφιακή συνδεσιμότητα
Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.
Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία
Σημείο πώλησης
Οι οθόνες αφής Philips είναι η ιδανική επιλογή για όλες τις ανάγκες σας στο λιανεμπόριο και τα Σημεία Πώλησης (POS). Συνδεθείτε με το σύστημα POS σας για εύκολη διαχείριση αποθεμάτων, εξυπηρέτηση πελατών με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, βελτίωση της εμπειρίας στο ταμείο και πολλά ακόμη.
Σημείο παροχής πληροφοριών (POI)
Οι οθόνες αφής Philips φέρνουν δυναμισμό και ευκολία στα περιβάλλοντα Σημείων Πληροφόρησης, επιτρέποντας στους χρήστες να αποκτούν εύκολα πληροφορίες σε αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, σιδηροδρομικούς σταθμούς, χώρους ψυχαγωγίας και πολλά άλλα.
Αντοχή στο νερό και στη σκόνη
Για περιβάλλοντα που είναι κάθε άλλο παρά τέλεια, χρειάζεστε μία οθόνη που έχει σχεδιαστεί για να αντιστέκεται στο νερό και τη σκόνη, γεγονότα πολύ συνηθισμένα στην καθημερινότητα. Οι οθόνες Philips ανταποκρίνονται στις διεθνείς αξιολογήσεις IP για αντοχή σε νερό και σκόνη. Θα είναι ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη της καθημερινότητας.
Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.