Αναζήτηση όρων

Βελτιστοποι-
ημένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σχεδιασμένο για επιτυχία


   Στην εταιρία Philips Monitor, κατανοούμε τις μοναδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίεων εταιριών. Οι προηγμένες λύσεις οθονών μας έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την παραγωγικότητα, να βελτιστοποιούν τις ροές εργασίας και να υποστηρίζουν την ανάπτυξή σας. Είτε εργάζεστε με εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη χρήση δεδομένων, είτε διαχειρίζεστε πολλαπλές εργασίες είτε βελτιστοποιείτε τον χώρο εργασίας σας, οι οθόνες μας προσφέρουν παντα τον τέλειο συνδυασμό απόδοσης, καινοτομίας και άνεσης.

Γιατί οθόνες Philips για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις;

Απρόσκοπτη συνδεσιμότητα

 

Λιγότερα καλώδια με βάση USB-C και γραφείο χωρίς ακαταστασία



Έξυπνο και ασφαλές

 

Ενσωματωμένες αναδυόμενες κάμερες web για εύκολο έλεγχο ταυτότητας

Άνεση και ευεξία

 

Οι εργονομικές βάσεις και οι λειτουργίες φροντίδας των ματιών μειώνουν την καταπόνηση

Εύκολη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών

 

Εξαιρετικά ευρείες καμπύλες οθόνης για πιο αποτελεσματική εργασία

Ποια είναι τα οφέλη για εσάς;

Συμβουλευτική πριν
από την πώληση

Pre sales consulting icon

Ειδικές τιμές για
μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις

SMB Promotional Pricing icon

Πρόσβαση σε πύλη
συνεργατών

Partner Portal access icon

Εγγραφή έργου

Project Registration icon

Networking

Networking event icon

Μονάδες επίδειξης
για τους πελάτες

Customer demo units icon

Αποτελεσματικότητα στην πρώτη θέση. Διαρκής Παραγωγικότητα

Philips Curved and Ultrawide monitors

Πολλαπλές Εργασίες και Μεγαλύτερη Άνεση

Εξαιρετικά Ευρείες Καμπύλες Οθόνης

 
Ιδανικές για πολλαπλές εργασίες και εργασία με μεγάλα υπολογιστικά φύλλα χωρίς συνεχή κύλιση ή εναλλαγή καρτελών. Η φυσική καμπυλότητα μειώνει την καταπόνηση των ματιών και αυξάνει την άνεση, βοηθώντας στην πρόληψη προβλημάτων στον αυχένα.

Δείτε μοντέλα
PhilipsUSB C Docking Solutions

Ένα καλώδιο για τα πάντα

 
Σταθμός σύνδεσης
USB-C

 
 
 
Απλοποιήστε τον χώρο εργασίας σας με μια λύση ενός μόνο καλωδίου για τροφοδοσία, δεδομένα και βίντεο. Μειώστε την ακαταστασία και αυξήστε την αποδοτικότητα.

Δείτε μοντέλα
Philips Built in webcam

Ασφαλής απομακρυσμένη συνεργασία

Ενσωματ-
ωμένη
κάμερα web

 
Μια αναδυόμενη κάμερα web με μικρόφωνα ακύρωσης θορύβου και ενσωματωμένα ηχεία για απρόσκοπτη και ασφαλή απομακρυσμένη συνεργασία.

Δείτε μοντέλα
Συγκρίνετε όλες τις οθόνες Philips

Δύναμη για αναπτύξη της επιχείρησής σας

   

Κάθε οθόνη Philips έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας ισχυρές προδιαγραφές και καινοτόμα χαρακτηριστικά:

499P9H Philips Monitor infoscreen image

499P9H
Pro
πολυδιεργασία

Ιδανική για αναφορές μεγάλων δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα, οικονομικά στοιχεία και αναλυτικά στοιχεία.

Δείτε μοντέλα
346P1CRH philips monitor infoscreen image

346P1CRH
Βέλτιστη
εργασία

Ιδανική για επαγγελματίες, δημιουργούς περιεχομένου και επιχειρηματικούς χρήστες που κάνουν πολλαπλές εργασίες.

Δείτε μοντέλα
242B1H philips monitor infoscreen image

242B1H
Επαγγελματική
λύση

Ιδανική για περιβάλλοντα γραφείου, βιντεοκλήσεις και ασφαλείς συνδέσεις.

Δείτε μοντέλα

Περισσότερες δυνατότητες. Πιο σταθερή επιχείρηση

Philips Smart Mnagement

Για βελτιστοποιημένες ροές εργασίας

Smart Management
Portal

 
 
Αυτή η πλατφόρμα βασίζεται στο Philips-SmartControl (αυτόνομο λογισμικό ελέγχου οθόνης), το οποίο εφαρμόζει διαχείριση οθόνης μέσω των απομακρυσμένων ρυθμίσεων SmartControl και προσφέρει διαχείριση πολλαπλών οθονών Philips ταυτόχρονα.

Philips Eco Friendly Features

Για βιώσιμη απόδοση

Εργασίες φιλικές προς το βιοτικό περιβάλλον

 
Οι οθόνες Philips έχουν σχεδιαστεί για να υπερβαίνουν την τεχνολογία απεικόνησης, προσφέροντας περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όπως η τεχνολογία PowerSensor που μειώνει το ενεργειακό κόστος και αυξάνει τη βιωσιμότητα.

Philips Effortless Daisy Chain

Για πιο αποτελεσματικό χώρο εργασίας

Απρόσκοπτη αλυσιδωτή σύνδεση

Επεκτείνετε εύκολα τη σύνθεση σας με μία μόνο σύνδεση. Αυτό μειώνει την ακαταστασία των καλωδίων και βελτιώνει την οργάνωση του γραφείου για έναν πιο αποτελεσματικό χώρο εργασίας.

Ποια οθόνη θα είναι λοιπόν;

24b2u3301 Philips Monitor infoscreen image

24B2U3301

Δείτε μοντέλα
24e1n1200a philips monitor infoscreen image

24E1N1200A

Δείτε μοντέλα
27e1n1200a philips monitor infoscreen image

27E1N1200A

Δείτε μοντέλα
49B2U5900CH philips monitor infoscreen image

49B2U5900CH

Δείτε μοντέλα
346b1c philips monitor infoscreen image

346B1C

Δείτε μοντέλα
32b1n3800 Philips Monitor infoscreen image

32B1N3800

Δείτε μοντέλα
272s1ae philips monitor infoscreen image

272S1AE

Δείτε μοντέλα
275s9jml Philips Monitor infoscreen image

275S9JML

Δείτε μοντέλα
276b1 philips monitor infoscreen image

276B1

Δείτε μοντέλα
275s1ae philips monitor infoscreen image

275S1AE

Δείτε μοντέλα
273v7qjab philips monitor infoscreen image

273V7QJAB

Δείτε μοντέλα
242s9jml philips monitor infoscreen image

242S9JML

Δείτε μοντέλα
243s1 philips monitor infoscreen image

243S1

Δείτε μοντέλα
242s1ae philips monitor infoscreen image

242S1AE

Δείτε μοντέλα
243V7QJABF Philips Monitor infoscreen image

243V7QJABF

Δείτε μοντέλα
    • Philips monitors case studies solutions hub
    • Philips monitors case study kelloggs
    • Philips Monitors case studies happy horizon
    • Philips monitors case study GG group

      Μελέτες Περιπτώσεων Οθονών Philips

      Περισσότερα

      Βρείτε την τέλεια οθόνη σας

       
       
      Ανακαλύψτε πώς οι οθόνες Philips μπορούν να μεταμορφώσουν τη διαμόρφωσή σας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυξήστε την αποδοτικότητα, βελτιστοποιήστε τις ροές εργασίας και προωθήστε την επιχείρησή σας μέσω εξουσιοδοτημένων διανομέων:

      Authorised Distributors Westnet

       

      Authorised Distributors infoquest

      Authorised Distributors Aci Hellas

      Authorised Distributors Enet Solutions

      Philips support is here, contact

      Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας

       
      alexandros.tsonatos@tpv-tech.com

      Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

      Καταλαβαίνω

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

      Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.