QD-OLED Care

Βοηθάει στην αποφυγή του «καψίματος» του λογότυπου, ειδικά σε περιπτώσεις όπου το λογότυπο παραμένει στο ίδιο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αναγνωρίζει ταυτόχρονα περισσότερα λογότυπα.
Επίπεδο 2: 20% μείωση φωτεινότητας Το αποτέλεσμα είναι η ελάχιστη επίπτωση στη συνολική εμπειρία θέασης και η προστασία των ευαίσθητων περιοχών της οθόνης.
Επίπεδο 1: 10% μείωση φωτεινότητας
Επίπεδο 2: 20% μείωση φωτεινότητας
Το αποτέλεσμα είναι η ελάχιστη επίπτωση στη συνολική εμπειρία θέασης και η προστασία των ευαίσθητων περιοχών της οθόνης.
Μειώνει τη φωτεινότητα σε περιοχές όπου υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών, όπως letterboxes (μαύρες μπάρες στο πάνω και στο κάτω μέρος) ή pillar boxes (πλευρικές μπάρες), κάτι που είναι σύνηθες κατά την αναπαραγωγή ταινιών ή τη χρήση πολλαπλών παραθύρων/πηγών.
Μειώνει τη φωτεινότητα σε περιοχές όπου υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών, όπως letterboxes (μαύρες μπάρες στο πάνω και στο κάτω μέρος) ή pillar boxes (πλευρικές μπάρες), κάτι που είναι σύνηθες κατά την αναπαραγωγή ταινιών ή τη χρήση πολλαπλών παραθύρων/πηγών.
Εντοπίζει τα κύρια στατικά πάνελ (π.χ. γραμμή εργασιών των Windows) που παραμένουν ορατά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μειώνει τη φωτεινότητα σε αυτές τις περιοχές με στόχο την προστασία διατήρησης της εικόνας. Ιδανικό για χρήστες που εργάζονται συχνά ή παίζουν παιχνίδια με στατικά στοιχεία της διεπαφής χρήστη.
Αυτή η λειτουργία εξισορροπεί την απόδοση του πάνελ και την ασφάλεια χωρίς να παρεμβαίνει ο χρήστης.
Αυτή η λειτουργία εξισορροπεί την απόδοση του πάνελ και την ασφάλεια χωρίς να παρεμβαίνει ο χρήστης.
Gaming Monitor
Οθόνη QD OLED για gaming
27M2N8500/00
Curved Gaming Monitor
Οθόνη QD OLED για gaming
34M2C6500/00
Gaming Monitor
Οθόνη QD OLED για gaming
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
Οθόνη QD OLED για gaming
34M2C8600/00
Gaming Monitor
Οθόνη QD OLED για gaming
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
Οθόνη QD OLED για gaming
32M2N8900/00
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.