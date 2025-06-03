QD-OLED Care

Οι οθόνες Evnia της Philips είναι εξοπλισμένες με εργαλεία λογισμικού που είναι από τα καλύτερα - αποτρέποντας το κάψιμο της εικόνας και διατηρώντας την οθόνη σας σε άριστη κατάσταση.Ένα πιθανό πρόβλημα που σχετίζεται με τα πάνελ QD-OLED είναι ο κίνδυνος καψίματος της εικόνας. Με την κατάλληλη φροντίδα, ωστόσο, αυτός ο κίνδυνος μειώνεται σημαντικά με τα πάνελ QD-OLED.