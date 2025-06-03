Αναζήτηση όρων

Philips oled care banner image

Σύνοψη λειτουργικών δυνατοτήτων 

QD-OLED Care

Οι οθόνες Evnia της Philips είναι εξοπλισμένες με εργαλεία λογισμικού που είναι από τα καλύτερα - αποτρέποντας το κάψιμο της εικόνας και διατηρώντας την οθόνη σας σε άριστη κατάσταση.Ένα πιθανό πρόβλημα που σχετίζεται με τα πάνελ QD-OLED είναι ο κίνδυνος καψίματος της εικόνας. Με την κατάλληλη φροντίδα, ωστόσο, αυτός ο κίνδυνος μειώνεται σημαντικά με τα πάνελ QD-OLED.

Προστασία από πολλαπλά λογότυπα

Ανιχνεύει και καταστέλλει τα στατικά λογότυπα στην οθόνη.


Βοηθάει στην αποφυγή του «καψίματος» του λογότυπου, ειδικά σε περιπτώσεις όπου το λογότυπο παραμένει στο ίδιο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Detects and dims static logos on screen before and after

Αυτόματη ανίχνευση


Αναγνωρίζει ταυτόχρονα περισσότερα λογότυπα.

Automatic logo detection gaming in use

Επίπεδα μείωσης φωτεινότητας


Επίπεδο 1: 10% μείωση φωτεινότητας

Επίπεδο 2: 20% μείωση φωτεινότητας

 

Το αποτέλεσμα είναι η ελάχιστη επίπτωση στη συνολική εμπειρία θέασης και η προστασία των ευαίσθητων περιοχών της οθόνης.

Luminance reduction before and after

Περιοριστής φωτεινότητας περιθωρίων 

 

Μειώνει τη φωτεινότητα σε περιοχές όπου υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών, όπως letterboxes (μαύρες μπάρες στο πάνω και στο κάτω μέρος) ή pillar boxes (πλευρικές μπάρες), κάτι που είναι σύνηθες κατά την αναπαραγωγή ταινιών ή τη χρήση πολλαπλών παραθύρων/πηγών.

Περιοριστής φωτεινότητας περιθωρίων Letter BOX

Περιοριστής φωτεινότητας περιθωρίων Pillar BOX 

Περιοριστής φωτεινότητας περιθωρίων κατακόρυφου διαχωρισμού

Περιοριστής φωτεινότητας περιθωρίων Letter BOX

Περιοριστής φωτεινότητας περιθωρίων Pillar BOX 

Περιοριστής φωτεινότητας περιθωρίων κατακόρυφου διαχωρισμού

Περιοριστής φωτεινότητας κύριου πάνελ

 
Αναγνωρίζει τα κύρια στατικά πάνελ και τα αποσβένει για να τα προστατεύσει.




Εντοπίζει τα κύρια στατικά πάνελ (π.χ. γραμμή εργασιών των Windows) που παραμένουν ορατά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μειώνει τη φωτεινότητα σε αυτές τις περιοχές με στόχο την προστασία διατήρησης της εικόνας. Ιδανικό για χρήστες που εργάζονται συχνά ή παίζουν παιχνίδια με στατικά στοιχεία της διεπαφής χρήστη.

Before After

Εντοπίζει τα κύρια στατικά πάνελ (π.χ. γραμμή εργασιών των Windows) που παραμένουν ορατά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μειώνει τη φωτεινότητα σε αυτές τις περιοχές με στόχο την προστασία διατήρησης της εικόνας. Ιδανικό για χρήστες που εργάζονται συχνά ή παίζουν παιχνίδια με στατικά στοιχεία της διεπαφής χρήστη.

Before After

Θερμική προστασία

 
 
Ελέγχει προληπτικά τη θερμοκρασία του πάνελ, μειώνοντας τη φωτεινότητα όταν η θερμοκρασία αυξάνεται.Βοηθά στη διατήρηση της θερμοκρασίας της οθόνης κάτω από τους 60°C, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής και σταθερή απόδοση, ειδικά κατά τη διάρκεια έντονου παιχνιδιού.

Πώς λειτουργεί:

Before After

  • Όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 60°C, η φωτεινότητα μειώνεται αυτόματα.
  • Ελέγχει προληπτικά τη θερμοκρασία του πάνελ, μειώνοντας τη φωτεινότητα όταν η θερμοκρασία αυξάνεται.
  • Βοηθά στη διατήρηση της θερμοκρασίας της οθόνης κάτω από τους 60°C, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής και σταθερή απόδοση, ειδικά κατά τη διάρκεια έντονου παιχνιδιού.

 

Αυτή η λειτουργία εξισορροπεί την απόδοση του πάνελ και την ασφάλεια χωρίς να παρεμβαίνει ο χρήστης.

Η καλύτερη επιλογή

Οθόνες QD-OLED

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

Καταλαβαίνω

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.