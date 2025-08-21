Σχεδιασμένο με γνώμονα τους δημιουργούς. Βαθμονομημένο για την τελειότητα.
Ανακαλύψτε τη δύναμη της ανάλυσης 5K—μια τέλεια οθόνη με απρόσκοπτη συνδεσιμότητα Thunderbolt™ 4, λειτουργία Calman Ready για βαθμονομημένο χρώμα και ακρίβεια επιπέδου στούντιο.
Η ακρίβεια που οδηγεί στην τελειότητα
Οπτικός πυρήνας της εφαρμογής για ένα σύγχρονο δημιουργικό στούντιοo
Για επαγγελματίες που αναζητούν περισσότερα από απλά pixel, η οθόνη Philips Brilliance 27E3U7903 προσφέρει ανάλυση 5K με 218 PPI για εξαιρετικά λεπτομερείς εικόνες, ρεαλιστικά χρώματα και απρόσκοπτη συμβατότητα.
Είτε επεξεργάζεστε μια ταινία μεγάλου μήκους, δημιουργείτε τρισδιάστατα αντικείμενα είτε σχεδιάζετε οπτικά εφέ υψηλής πιστότητας, κάθε απόχρωση και καρέ θα αποδοθεί ακριβώς όπως το έχετε φανταστεί.
Ανάλυση 5120 x 2880 5K UHD
99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Οθόνη P3
Ακρίβεια χρώματος Delta E <2
Πιστοποίηση HDR600
Σχεδιασμένο με γνώμονα τους δημιουργούς
Κάθε pixel και κάθε λεπτομέρεια θα είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι
Από χρωματιστές και animators μέχρι μουσικούς παραγωγούς και σχεδιαστές παιχνιδιών, η οθόνη Philips Brilliance προσαρμόζεται με στυλ σε κάθε εργασίας με τέλεια ακρίβεια. Το κομψό, αντιανακλαστικό μπροστινό γυαλί εξασφαλίζει άνετη θέαση σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Ο καθαρός, μινιμαλιστικός σχεδιασμός ταιριάζει απόλυτα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον.
Κινηματογραφιστές και Επεξεργαστές Βίντεο
HDR600, Calman Ready, ακρίβεια σε επίπεδο καρέ
Γραφίστες
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, αντιανακλαστική διαύγεια
Animators και
Σχεδιαστές Παιχνιδιών
Λεπτομέρεια 5K, Smart KVM, ταχύτητα Thunderbolt 4
Φωτογράφοι και Χρωματιστές
Οθόνη P3/AdobeRGB, εργοστασιακά βαθμονομημένη, ακριβής σε pixel
Απόδοση, σύνδεση και παράδοση
Thunderbolt™ 4. Πλήρης σύνδεση. Τέλος στην αποδιοργάνωση
Μόνο ένα καλώδιο. Ατελείωτες δυνατότητες. Η οθόνη Philips Brilliance είναι κάτι περισσότερο από μια απλή οθόνη – είναι το κεντρικό σημείο του δημιουργικού σας συστήματος. Με τις εισόδους/εξόδου Thunderbolt™ 4, την αλυσιδωτή σύνδεση και την πλήρη λειτουργικότητα σύνδεσης, το στούντιο σας θα είναι πιο καθαρό, πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό.
Οι ρυθμίσεις σας – απλοποιημένες
Thunderbolt™ 4
Smart KVM
5MP AI Webcam
USB-C Docking
Πάντα καθαρά και με ακρίβεια
Μια κάμερα web που λειτουργεί τόσο σκληρά όσο εσείς
Η κάμερα web 5MP με αυτόματο καδράρισμα σας κρατάει αιχμηρούς και στο επίκεντρο, ανεξάρτητα από το πώς κινείστε, ιδανική για υβριδικούς δημιουργούς που εξισορροπούν τη συνεργασία και τη βαθιά εστίαση.
Σχεδιασμένο για να εμπνέει
Μινιμαλιστικός σχεδιασμός. Μέγιστη απόδοση.
Εμπνευσμένη από σύγχρονα δημιουργικά στούντιο, η οθόνη Philips Brilliance φέρνει κομψότητα στον χώρο σας. Οι καθαρές γραμμές, η σύγχρονη αισθητική και ο εύχρηστος σχεδιασμός δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο θα λατρέψετε να εργάζεστε.
Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη δημιουργία;
Βελτιώστε το στούντιο σας με την οθόνη Philips Brilliance
