Philips Brilliance 27E3U7903 image

Philips
Brilliance 27E3U7903

Σχεδιασμένο με γνώμονα τους δημιουργούς. Βαθμονομημένο για την τελειότητα. 

 
Ανακαλύψτε τη δύναμη της ανάλυσης 5K—μια τέλεια οθόνη με απρόσκοπτη συνδεσιμότητα Thunderbolt™ 4, λειτουργία Calman Ready για βαθμονομημένο χρώμα και ακρίβεια επιπέδου στούντιο.

Η ακρίβεια που οδηγεί στην τελειότητα

Οπτικός πυρήνας της εφαρμογής για ένα σύγχρονο δημιουργικό στούντιοo


Για επαγγελματίες που αναζητούν περισσότερα από απλά pixel, η οθόνη Philips Brilliance 27E3U7903 προσφέρει ανάλυση 5K με 218 PPI για εξαιρετικά λεπτομερείς εικόνες, ρεαλιστικά χρώματα και απρόσκοπτη συμβατότητα. 

visualization for 4k vs 5k

Είτε επεξεργάζεστε μια ταινία μεγάλου μήκους, δημιουργείτε τρισδιάστατα αντικείμενα είτε σχεδιάζετε οπτικά εφέ υψηλής πιστότητας, κάθε απόχρωση και καρέ θα αποδοθεί ακριβώς όπως το έχετε φανταστεί. 

 

  • Ανάλυση 5120 x 2880 5K UHD
  • 99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Οθόνη P3
  • Ακρίβεια χρώματος Delta E <2
  • Πιστοποίηση HDR600

 

a woman editing and crafting assets with Philips monitor

Σχεδιασμένο με γνώμονα τους δημιουργούς 

Κάθε pixel και κάθε λεπτομέρεια θα είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι 


Από χρωματιστές και animators μέχρι μουσικούς παραγωγούς και σχεδιαστές παιχνιδιών, η οθόνη Philips Brilliance προσαρμόζεται με στυλ σε κάθε εργασίας με τέλεια ακρίβεια. Το κομψό, αντιανακλαστικό μπροστινό γυαλί εξασφαλίζει άνετη θέαση σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Ο καθαρός, μινιμαλιστικός σχεδιασμός ταιριάζει απόλυτα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

 

Κινηματογραφιστές
και Επεξεργαστές Βίντεο

 
HDR600, Calman Ready, ακρίβεια σε επίπεδο καρέ

 

Γραφίστες

 
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, αντιανακλαστική διαύγεια 

 

Animators και

Σχεδιαστές
Παιχνιδιών

 
Λεπτομέρεια 5K, Smart KVM, ταχύτητα Thunderbolt 4

 

Φωτογράφοι και
Χρωματιστές

 
Οθόνη P3/AdobeRGB, εργοστασιακά βαθμονομημένη, ακριβής σε pixel

 

Απόδοση, σύνδεση και παράδοση

Thunderbolt™ 4. Πλήρης σύνδεση. Τέλος στην αποδιοργάνωση  


Μόνο ένα καλώδιο. Ατελείωτες δυνατότητες. Η οθόνη Philips Brilliance είναι κάτι περισσότερο από μια απλή οθόνη – είναι το κεντρικό σημείο του δημιουργικού σας συστήματος. Με τις εισόδους/εξόδου Thunderbolt™ 4, την αλυσιδωτή σύνδεση και την πλήρη λειτουργικότητα σύνδεσης, το στούντιο σας θα είναι πιο καθαρό, πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. 

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

Οι ρυθμίσεις σας – απλοποιημένες 

Thunderbolt™ 4

Smart KVM

5MP AI Webcam

USB-C Docking

Πάντα καθαρά και με ακρίβεια

Μια κάμερα web που λειτουργεί τόσο σκληρά όσο εσείς


Η κάμερα web 5MP με αυτόματο καδράρισμα σας κρατάει αιχμηρούς και στο επίκεντρο, ανεξάρτητα από το πώς κινείστε, ιδανική για υβριδικούς δημιουργούς που εξισορροπούν τη συνεργασία και τη βαθιά εστίαση. 

Philips Evnia AI autoframing feature

Σχεδιασμένο για να εμπνέει


Μινιμαλιστικός σχεδιασμός. Μέγιστη απόδοση.

Εμπνευσμένη από σύγχρονα δημιουργικά στούντιο, η οθόνη Philips Brilliance φέρνει κομψότητα στον χώρο σας. Οι καθαρές γραμμές, η σύγχρονη αισθητική και ο εύχρηστος σχεδιασμός δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο θα λατρέψετε να εργάζεστε. 

ready to create with philips brilliance monitor

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη δημιουργία;

 
Βελτιώστε το στούντιο σας με την οθόνη Philips Brilliance

