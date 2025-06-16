Αναζήτηση όρων

Professional use
1 reviews

Curved Business monitor

Μια νέα εποχή στην παραγωγικότητα και τη ροή εργασιών

Προτεινόμενη λιανική τιμή

Έχει σταματήσει η κυκλοφορία αυτού του προϊόντος
See all models

Οθόνες Philips

Λύσεις Docking

Ζήστε την ευκολία των οθονών Philips USB-C με ένα καλώδιο που απλοποιεί τη σύνδεση και αυξάνει την παραγωγικότητα. Συνδέστε όλες τις συσκευές απευθείας, ρυθμίστε αλυσιδωτή σύνδεση, φορτίστε το τηλέφωνό σας και παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του laptop — όλα σε έναν τακτοποιημένο, αποδοτικό χώρο εργασίας.

Τυπική φωτογραφία προϊόντος Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος

Οθόνη VA

Η οθόνη VA προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρεία γωνία προβολής

Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.

Οθόνη DisplayHDR 400

Οθόνη HDR 400 για πιο ρεαλιστικά και εντυπωσιακά γραφικά

Η οθόνη DisplayHDR 400 με πιστοποίηση VESA σας δίνει το προβάδισμα σε σχέση με τις κανονικές οθόνες SDR. Σε αντίθεση με άλλες οθόνες που είναι 'συμβατές με HDR', η αυθεντική οθόνη HDR 400 εξασφαλίζει εντυπωσιακή φωτεινότητα, αντίθεση και χρώματα. Χάρη στο σύστημα ρύθμισης έντασης φωτισμού και την ένταση φωτεινότητας τουλάχιστον 400 nit, οι εικόνες ζωντανεύουν με πολύ φωτεινά σημεία ενώ οι μαύρες αποχρώσεις είναι πιο βαθιές και τονισμένες. Αποδίδει μια πλήρη παλέτα πλούσιων νέων χρωμάτων, προσφέροντας μια οπτική εμπειρία που θα αιχμαλωτίσει τις αισθήσεις σας.

Καμπυλωτή σχεδίαση οθόνης

Καμπυλωτή σχεδίαση οθόνης για πιο καθηλωτική εμπειρία

Οι οθόνες με καμπυλωτή σχεδίαση προσφέρουν μοναδική εμπειρία χρήστη. Η καμπυλωτή οθόνη προσφέρει ευχάριστα και διακριτικά εφέ που σας καθηλώνουν και τραβούν την προσοχή σας στο κέντρο της οθόνης.

User guide Product sheet
Feature Image SmartKVM

SmartKVM: Για εύκολη εναλλαγή μεταξύ πηγών.

Σε αντίθεση με το συμβατικό ενσωματωμένο κουμπί οθόνης KVM, το έξυπνο KVM επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ πηγών με το πάτημα ενός κουμπιού στο πληκτρολόγιό σας. Όταν όλες οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες, οι χρήστες μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν εναλλαγή μεταξύ των πηγών κάνοντας κλικ τρεις φορές στο πλήκτρο "Ctrl".

Feature Image 2022_MNT_SuperWide_32:9

Οθόνη 32:9 SuperWide σχεδιασμένη για την αντικατάσταση εγκαταστάσεων με πολλές οθόνες

Η οθόνη 49" 32:9 SuperWide, με ανάλυση 5120 x 1440, έχει σχεδιαστεί για αντικατάσταση των εγκαταστάσεων πολλαπλών οθονών για ευρεία προβολή. Είναι σαν να έχετε δύο οθόνες Quad HD 16:9 27" τη μία δίπλα στην άλλη. Οι οθόνες SuperWide παρέχουν την επιφάνεια δύο οθονών χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις.

Feature Image Adjustable webcam_49B2U6900CH

Ρυθμιζόμενη κάμερα διαδικτύου: Για άνετες βιντεοδιασκέψεις.

Η άνεση των βιντεοδιασκέψεων ανεβαίνει επίπεδο με αυτήν τη δυνατότητα. Προσαρμόζοντας την κάμερα διαδικτύου κατά 30 μοίρες προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, οι χρήστες μπορούν πλέον να καλούν και να παρακολουθούν με άνεση συσκέψεις από όποια θέση τους ταιριάζει καλύτερα.

Feature Image Webcam Autoframing

Αυτόματο καδράρισμα κάμερας διαδικτύου με τεχνολογία AI: για δυναμικές βιντεοκλήσεις.

Αυτή η λειτουργία με τεχνολογία AI είναι ιδανική για βιντεοδιασκέψεις με πολλά άτομα. Όταν ένα ή περισσότερα άτομα συμμετέχουν στην προβολή της κάμερας διαδικτύου, η λειτουργία με τεχνολογία AI προσαρμόζεται αυτόματα και κάνει ζουμ, ώστε να χωρέσει όλα τα μέλη της ομάδας. Ομοίως, όταν οι συμμετέχοντες αποχωρούν από την προβολή της κάμερας διαδικτύου, η κάμερα διαδικτύου με τεχνολογία AI προσαρμόζεται ξανά. Αυτό την καθιστά την ιδανική επιλογή για πολύωρες συσκέψεις και ομαδικές κλήσεις.

Feature Image Earphone Hook_B2U

Άγκιστρο ακουστικών: Για προσαρμοζόμενη αποθήκευση

Η αποθήκευση των ακουστικών είναι απαράμιλλη με αυτήν τη δυνατότητα. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα κάτω το άγκιστρο που βρίσκεται στο πλάι της οθόνης, για μια τακτοποιημένη επιφάνεια εργασίας και μια πρακτική λύση διαχείρισης καλωδίων για τον χώρο εργασίας σας.

USB-C Pro Σταθμός Σύνδεσης

USB-C Pro Σταθμός Σύνδεσης

Για επαγγελματίες που χρειάζονται την πιο προηγμένη και ολοκληρωμένη λύση, η Philips δημιούργησε οθόνες με κάθετο υβριδικό docking, προσφέροντας ακόμα πιο ευέλικτη συνδεσιμότητα, καθολική αντιγραφή θυρών και υψηλότερη ποιότητα στην παροχή ρεύματος, δεδομένων και ήχου/βίντεο.

Docking USB-C

Docking USB-C

Η καλύτερη λύση για εταιρικό και γραφειακό περιβάλλον είναι το μοναδικό USB-C docking που συνδυάζει USB-C, RJ45 και DP-out για μεγαλύτερη ευκολία. Αντικαθιστά τέλεια κάθε εξωτερικό, ογκώδες docking, μειώνοντας την ακαταστασία και διασφαλίζοντας υψηλή συνδεσιμότητα.

Μια λύση για όλους

Υβριδική σύνδεση

Μέρος της σειράς Pro Docking, οι οθόνες Philips υποστηρίζουν και laptops που συνδέονται μόνο μέσω USB-A. Τα υβριδικά μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένο USB docking με τεχνολογία DisplayLink για καθολική αντιγραφή θυρών, προσφέροντας πρόσβαση σε περιφερειακά γραφείου, όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι και RJ-45, μέσω ενός μόνο καλωδίου USB-C/A.

Σύγκριση

Compare

Κριτικές

Εξυπηρέτηση πελατών και Υποστήριξη

Λάβετε βοήθεια με το προϊόν σας βρείτε εγχειρίδια μάθετε τις καλύτερες συμβουλές και κόλπα και αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα

CustomerSupport

Αρχική σελίδα υποστήριξης

Βρείτε όλα τα θέματα υποστήριξης και πολλά άλλα

MagnifyingGlass

Βρείτε το προϊόν σας

Αναζητήστε με βάση τον αριθμό μοντέλου και βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για το προϊόν

Σύγκριση

Compare
Curved Business monitor
Curved Business monitor
* Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.
* Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
* Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
* Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
* Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt
* Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης και η online μετάδοση ήχου/εικόνας μέσω του Internet μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης δικτύου και η απόδοσή του θα καθορίσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.
* Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.
* Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 1G.
* Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
* Η 5ετής εγγύηση αποτελεί προαιρετική περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή. Ισχύει μόνο για τις χώρες που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Για τους καταναλωτές, παρέχεται επιπρόσθετα και χωρίς να επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Για τους τελικούς χρήστες που δεν είναι καταναλωτές (επιχειρηματίες/επαγγελματίες), ισχύουν μόνο οι όροι της περιορισμένης εγγύησης του κατασκευαστή.
* Τα χρώματα της οθόνης μειώνονται στα 8 bit, η μέγιστη ανάλυση HDMI μπορεί να είναι 5120 x 1440 στα 75 Hz και το DisplayPort μπορεί να είναι 5120 x 1440 στα 120 Hz
* Προορίζεται για φορητό υπολογιστή με DSC. Σε αντίθετη περίπτωση, η μέγιστη ανάλυση της εισόδου και της εξόδου Thunderbolt 4 μπορεί να είναι 5120 x 1440 στα 60 Hz, με χρώμα οθόνης 8 bit και με USB 3.2 Gen1.
* Λάβετε υπόψη ότι το PowerSensor 2 λειτουργεί μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί τα Windows 11. Όταν είναι ενεργοποιημένο το PowerSensor 2, το WAL σημαίνει Walk Away Lock (Κλείδωμα με απομάκρυνση) και το WOA σημαίνει Wake on (Ενεργοποίηση).
* Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.
* Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

Καταλαβαίνω

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.