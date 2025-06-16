Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.
Η οθόνη DisplayHDR 400 με πιστοποίηση VESA σας δίνει το προβάδισμα σε σχέση με τις κανονικές οθόνες SDR. Σε αντίθεση με άλλες οθόνες που είναι 'συμβατές με HDR', η αυθεντική οθόνη HDR 400 εξασφαλίζει εντυπωσιακή φωτεινότητα, αντίθεση και χρώματα. Χάρη στο σύστημα ρύθμισης έντασης φωτισμού και την ένταση φωτεινότητας τουλάχιστον 400 nit, οι εικόνες ζωντανεύουν με πολύ φωτεινά σημεία ενώ οι μαύρες αποχρώσεις είναι πιο βαθιές και τονισμένες. Αποδίδει μια πλήρη παλέτα πλούσιων νέων χρωμάτων, προσφέροντας μια οπτική εμπειρία που θα αιχμαλωτίσει τις αισθήσεις σας.
Οι οθόνες με καμπυλωτή σχεδίαση προσφέρουν μοναδική εμπειρία χρήστη. Η καμπυλωτή οθόνη προσφέρει ευχάριστα και διακριτικά εφέ που σας καθηλώνουν και τραβούν την προσοχή σας στο κέντρο της οθόνης.
Σε αντίθεση με το συμβατικό ενσωματωμένο κουμπί οθόνης KVM, το έξυπνο KVM επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ πηγών με το πάτημα ενός κουμπιού στο πληκτρολόγιό σας. Όταν όλες οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες, οι χρήστες μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν εναλλαγή μεταξύ των πηγών κάνοντας κλικ τρεις φορές στο πλήκτρο "Ctrl".
Η οθόνη 49" 32:9 SuperWide, με ανάλυση 5120 x 1440, έχει σχεδιαστεί για αντικατάσταση των εγκαταστάσεων πολλαπλών οθονών για ευρεία προβολή. Είναι σαν να έχετε δύο οθόνες Quad HD 16:9 27" τη μία δίπλα στην άλλη. Οι οθόνες SuperWide παρέχουν την επιφάνεια δύο οθονών χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις.
Η άνεση των βιντεοδιασκέψεων ανεβαίνει επίπεδο με αυτήν τη δυνατότητα. Προσαρμόζοντας την κάμερα διαδικτύου κατά 30 μοίρες προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, οι χρήστες μπορούν πλέον να καλούν και να παρακολουθούν με άνεση συσκέψεις από όποια θέση τους ταιριάζει καλύτερα.
Αυτή η λειτουργία με τεχνολογία AI είναι ιδανική για βιντεοδιασκέψεις με πολλά άτομα. Όταν ένα ή περισσότερα άτομα συμμετέχουν στην προβολή της κάμερας διαδικτύου, η λειτουργία με τεχνολογία AI προσαρμόζεται αυτόματα και κάνει ζουμ, ώστε να χωρέσει όλα τα μέλη της ομάδας. Ομοίως, όταν οι συμμετέχοντες αποχωρούν από την προβολή της κάμερας διαδικτύου, η κάμερα διαδικτύου με τεχνολογία AI προσαρμόζεται ξανά. Αυτό την καθιστά την ιδανική επιλογή για πολύωρες συσκέψεις και ομαδικές κλήσεις.
Η αποθήκευση των ακουστικών είναι απαράμιλλη με αυτήν τη δυνατότητα. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα κάτω το άγκιστρο που βρίσκεται στο πλάι της οθόνης, για μια τακτοποιημένη επιφάνεια εργασίας και μια πρακτική λύση διαχείρισης καλωδίων για τον χώρο εργασίας σας.
