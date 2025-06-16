* Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.

* Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

* Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

* Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

* Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

* Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης και η online μετάδοση ήχου/εικόνας μέσω του Internet μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης δικτύου και η απόδοσή του θα καθορίσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.

* Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.

* Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 1G.

* Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

* Η 5ετής εγγύηση αποτελεί προαιρετική περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή. Ισχύει μόνο για τις χώρες που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Για τους καταναλωτές, παρέχεται επιπρόσθετα και χωρίς να επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Για τους τελικούς χρήστες που δεν είναι καταναλωτές (επιχειρηματίες/επαγγελματίες), ισχύουν μόνο οι όροι της περιορισμένης εγγύησης του κατασκευαστή.

* Τα χρώματα της οθόνης μειώνονται στα 8 bit, η μέγιστη ανάλυση HDMI μπορεί να είναι 5120 x 1440 στα 75 Hz και το DisplayPort μπορεί να είναι 5120 x 1440 στα 120 Hz

* Προορίζεται για φορητό υπολογιστή με DSC. Σε αντίθετη περίπτωση, η μέγιστη ανάλυση της εισόδου και της εξόδου Thunderbolt 4 μπορεί να είναι 5120 x 1440 στα 60 Hz, με χρώμα οθόνης 8 bit και με USB 3.2 Gen1.

* Λάβετε υπόψη ότι το PowerSensor 2 λειτουργεί μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί τα Windows 11. Όταν είναι ενεργοποιημένο το PowerSensor 2, το WAL σημαίνει Walk Away Lock (Κλείδωμα με απομάκρυνση) και το WOA σημαίνει Wake on (Ενεργοποίηση).

* Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.