Η οθόνη DisplayHDR 400 με πιστοποίηση VESA σας δίνει το προβάδισμα σε σχέση με τις κανονικές οθόνες SDR. Σε αντίθεση με άλλες οθόνες που είναι 'συμβατές με HDR', η αυθεντική οθόνη HDR 400 εξασφαλίζει εντυπωσιακή φωτεινότητα, αντίθεση και χρώματα. Χάρη στο σύστημα ρύθμισης έντασης φωτισμού και την ένταση φωτεινότητας τουλάχιστον 400 nit, οι εικόνες ζωντανεύουν με πολύ φωτεινά σημεία ενώ οι μαύρες αποχρώσεις είναι πιο βαθιές και τονισμένες. Αποδίδει μια πλήρη παλέτα πλούσιων νέων χρωμάτων, προσφέροντας μια οπτική εμπειρία που θα αιχμαλωτίσει τις αισθήσεις σας.
Αυτή η λειτουργία με τεχνολογία AI είναι ιδανική για βιντεοδιασκέψεις με πολλά άτομα. Όταν ένα ή περισσότερα άτομα συμμετέχουν στην προβολή της κάμερας διαδικτύου, η λειτουργία με τεχνολογία AI προσαρμόζεται αυτόματα και κάνει ζουμ, ώστε να χωρέσει όλα τα μέλη της ομάδας. Ομοίως, όταν οι συμμετέχοντες αποχωρούν από την προβολή της κάμερας διαδικτύου, η κάμερα διαδικτύου με τεχνολογία AI προσαρμόζεται ξανά. Αυτό την καθιστά την ιδανική επιλογή για πολύωρες συσκέψεις και ομαδικές κλήσεις.
Η άνεση των βιντεοδιασκέψεων ανεβαίνει επίπεδο με αυτήν τη δυνατότητα. Προσαρμόζοντας την κάμερα διαδικτύου κατά 30 μοίρες προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, οι χρήστες μπορούν πλέον να καλούν και να παρακολουθούν με άνεση συσκέψεις από όποια θέση τους ταιριάζει καλύτερα.
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη βέλτιστη συνεργασία κατά την εργασία σε ένα πολυάσχολο γραφείο. Για να μεταδίδουν σε άλλους ότι είναι απασχολημένοι, οι χρήστες μπορούν απλώς να πατήσουν το πλήκτρο Busylight που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μενού του πλαισίου της οθόνης και η λυχνία που βρίσκεται στην κάμερα web θα γίνει κόκκινη. Εκτός από αυτό, η δυνατότητα Busylight μπορεί επίσης να συγχρονιστεί με την κατάσταση του χρήστη στο Microsoft Teams.
Η οθόνη 49" 32:9 SuperWide, με ανάλυση 5120 x 1440, έχει σχεδιαστεί για αντικατάσταση των εγκαταστάσεων πολλαπλών οθονών για ευρεία προβολή. Είναι σαν να έχετε δύο οθόνες Quad HD 16:9 27" τη μία δίπλα στην άλλη. Οι οθόνες SuperWide παρέχουν την επιφάνεια δύο οθονών χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις.
Η τεχνολογία LED SoftBlue, σε συνδυασμό με το πάνελ απαλού μπλε φωτισμού της οθόνης, αποτελεί μια αποτελεσματική λύση για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία που προκαλούνται από την υψηλή έκθεση στο μπλε φως. Στο πάνελ αυτής της οθόνης, η αναλογία φωτός μειώνεται περίπου κατά 50%, ενώ η τεχνολογία LED SoftBlue λειτουργεί ταυτόχρονα μειώνοντας τις επιβλαβείς ακτίνες μπλε φωτός που εκπέμπονται από την οθόνη. Επιπλέον, η τεχνολογία LED SoftBlue έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από την TUV Rheinland Eyesafe® για την αποτελεσματικότητά της στη μείωση των εκπομπών μπλε φωτός.
Η αποθήκευση των ακουστικών είναι απαράμιλλη με αυτήν τη δυνατότητα. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα κάτω το άγκιστρο που βρίσκεται στο πλάι της οθόνης, για μια τακτοποιημένη επιφάνεια εργασίας και μια πρακτική λύση διαχείρισης καλωδίων για τον χώρο εργασίας σας.
Η οθόνη της Philips πληροί το πρότυπο TUV Rheinland Eyesafe® που σας προστατεύει πραγματικά από την υπερέκθεση στο μπλε φως. Το φίλτρο μπλε φωτός είναι πάντα ενεργοποιημένο, όχι μόνο συμβάλλοντας στη μείωση της καταπόνησης των ματιών, αλλά εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των χρωμάτων.
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.