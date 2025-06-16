* Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.

* Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

* Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

* Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

* Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

* Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης και η online μετάδοση ήχου/εικόνας μέσω του Internet μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης δικτύου και η απόδοσή του θα καθορίσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.

* Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.

* Η παροχή ρεύματος USB-C αυτής της οθόνης είναι 100 W (96 W τυπικά). Η μέγιστη παροχή ρεύματος εξαρτάται από τη συσκευή σας.

* Κατά τον υπολογισμό του ενεργειακού κόστους, εξαιρείται η εξοικονόμηση ενέργειας από το PowerSensor (USB και παροχή ρεύματος).

* Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

* Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματου καδραρίσματος της κάμερας διαδικτύου, η ποιότητα pixel της κάμερας διαδικτύου θα είναι 2M. Όταν η λειτουργία Αυτόματου καδραρίσματος της κάμερας διαδικτύου είναι απενεργοποιημένη, η ποιότητα pixel της κάμερας διαδικτύου θα είναι 5M.

* Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 2,5G.

* Η 5ετής εγγύηση αποτελεί προαιρετική περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή. Ισχύει μόνο για τις χώρες που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Για τους καταναλωτές, παρέχεται επιπρόσθετα και χωρίς να επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Για τους τελικούς χρήστες που δεν είναι καταναλωτές (επιχειρηματίες/επαγγελματίες), ισχύουν μόνο οι όροι της περιορισμένης εγγύησης του κατασκευαστή.

* Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.