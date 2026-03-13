ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Σειρά 3000 Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα χειρός

Υποστήριξη

Σειρά 3000Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα χειρός

XC3031/01

Σειρά 3000 Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα χειρός

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10

  • PDF αρχείο, 193.2 kB
  • 13 March 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF αρχείο, 213.5 kB
  • 2 June 2026

Συχνές ερωτήσεις

Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε