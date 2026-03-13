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Ηλεκτρικές σκούπες και σφουγγαρίστρες
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XC3031/01
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EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Ολα (3)
Other Questions (1)
Εθελοντική Ανάκληση Μπαταρίας: ασύρματες σκούπες Philips σειρών 2000 και 3000
Πώς να αντικαταστήσω την μπαταρία της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Πού βρίσκω τον αριθμό μοντέλου και σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Ηλεκτρικές σκούπες Σειρά 3000 και 5000Σετ από 2 πανάκια μικροϊνών
Cordless VC 2000 & 3000 SeriesΑνταλλακτικό φίλτρο
Cordless VC 2000 & 3000 SeriesΣετ αξεσουάρ
Cordless VC 3000 SeriesΜπαταρία ιόντων λιθίου 25,2V
Η ηλεκτρική σκούπα Philips παράγει έναν ασυνήθιστο ήχο
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