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XC3031/01
Υψηλή απορρόφηση με PowerCyclone 8
Πέλμα με φωτισμό LED για σκληρά δάπεδα
Έως 60 λ. σε Eco και 15 λ. σε Turbo(2)
2 ρυθμίσεις, 2 αξεσουάρ, επιτοίχια βάση
Η τεχνολογία PowerCyclone 8 και το ψηφιακό μοτέρ PowerBlade δουλεύουν από κοινού για τη δημιουργία υψηλής ταχύτητας ροής αέρα (έως 820 λίτρα/λεπτό (3)) με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Το αποτέλεσμα; Σχολαστική απορρόφηση της σκόνης και της βρωμιάς σε βάθος και ισχυρή απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - ειδικά σε σκληρά δάπεδα.
Κάθε κίνηση μετράει με το πέλμα LED, αιχμαλωτίζοντας έως και το 99% της σκόνης και της βρωμιάς στην υψηλότερη ρύθμιση (4). Αποκαλύπτει τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης ρίχνοντας φως στην κατάλληλη γωνία, ώστε να ξέρετε ακριβώς πού να καθαρίσετε. Το πέλμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για ακριβές καθάρισμα ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία κοντά σε τοίχους και γωνίες, απομακρύνοντας κάθε ίχνος σκόνης.
Η ασύρματη σκούπα στικ της Philips σειρά 3000 μετατρέπεται σε σκουπάκι χειρός για καλύτερο καθαρισμό μέσα σε ντουλάπια, σε γωνίες ή ψηλότερα σημεία. Το ακροφύσιο για κοιλότητες σας βοηθά να φτάσετε σε δύσκολα σημεία. Το εργαλείο καθαρισμού 2 σε 1 εναλλάσσεται εύκολα μεταξύ μιας μαλακής βούρτσας για το ξεσκόνισμα των ευαίσθητων επιφανειών και ενός φαρδιού ακροφύσιου για τον καθαρισμό των δύσκολων γωνιών.
Κριτικές
(1) Κανονική λειτουργία, σκουπάκι χειρός
(2) Κανονική λειτουργία, σκουπάκι χειρός/ Λειτουργία Turbo, σκουπάκι χειρός
(3) Σε λειτουργία turbo
(4) Σε σκληρά δάπεδα σε λειτουργία turbo
(5) Κανονική λειτουργία, σκουπάκι χειρός / Σε λειτουργία turbo, σκουπάκι χειρός
(6) >0,5 μm μέγεθος σωματιδίων
(7) Σε σκληρά δάπεδα με το πέλμα για στεγνό καθάρισμα
(8) Λειτουργία Turbo, σκουπάκι χειρός