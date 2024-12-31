Το πέλμα LED για σκληρά δάπεδα αποκαλύπτει τη σκόνη, σε κάθε κίνηση

Κάθε κίνηση μετράει με το πέλμα LED, αιχμαλωτίζοντας έως και το 99% της σκόνης και της βρωμιάς στην υψηλότερη ρύθμιση (4). Αποκαλύπτει τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης ρίχνοντας φως στην κατάλληλη γωνία, ώστε να ξέρετε ακριβώς πού να καθαρίσετε. Το πέλμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για ακριβές καθάρισμα ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία κοντά σε τοίχους και γωνίες, απομακρύνοντας κάθε ίχνος σκόνης.