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  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο
  • Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο

Σειρά 3000Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα χειρός

XC3031/01

Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο
Το καθάρισμα γίνεται παιχνιδάκι με την ασύρματη ηλεκτρική σκούπα stick σειρά 3000 της Philips. Είναι ελαφριά και προσφέρει ισχυρή απορροφητική ισχύ σε σκληρά δάπεδα χάρη στην τεχνολογία PowerCyclone 8 ενώ εντοπίζει και αιχμαλωτίζει την κρυμμένη σκόνη χάρη στο φωτισμό LED που διαθέτει στο πέλμα. Ειστε έτοιμοι για εύκολο και άνετο καθάρισμα;
Δείτε όλα τα οφέλη

Έως 60 λεπτά χρήσης με μία φόρτιση (1)

Ανακαλύψτε την καθαριστική της δύναμη, χωρίς κόπο

  • Υψηλή απορρόφηση με PowerCyclone 8

  • Πέλμα με φωτισμό LED για σκληρά δάπεδα

  • Έως 60 λ. σε Eco και 15 λ. σε Turbo(2)

  • 2 ρυθμίσεις, 2 αξεσουάρ, επιτοίχια βάση

PowerCyclone 8: ισχυρή απορρόφηση με ελάχιστη χρήση μπαταρίας(8)

PowerCyclone 8: ισχυρή απορρόφηση με ελάχιστη χρήση μπαταρίας(8)

Η τεχνολογία PowerCyclone 8 και το ψηφιακό μοτέρ PowerBlade δουλεύουν από κοινού για τη δημιουργία υψηλής ταχύτητας ροής αέρα (έως 820 λίτρα/λεπτό (3)) με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Το αποτέλεσμα; Σχολαστική απορρόφηση της σκόνης και της βρωμιάς σε βάθος και ισχυρή απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - ειδικά σε σκληρά δάπεδα.

Το πέλμα LED για σκληρά δάπεδα αποκαλύπτει τη σκόνη, σε κάθε κίνηση

Το πέλμα LED για σκληρά δάπεδα αποκαλύπτει τη σκόνη, σε κάθε κίνηση

Κάθε κίνηση μετράει με το πέλμα LED, αιχμαλωτίζοντας έως και το 99% της σκόνης και της βρωμιάς στην υψηλότερη ρύθμιση (4). Αποκαλύπτει τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης ρίχνοντας φως στην κατάλληλη γωνία, ώστε να ξέρετε ακριβώς πού να καθαρίσετε. Το πέλμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για ακριβές καθάρισμα ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία κοντά σε τοίχους και γωνίες, απομακρύνοντας κάθε ίχνος σκόνης.

Εύκολος καθαρισμός με μετατροπή σε ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός και αξεσουάρ

Εύκολος καθαρισμός με μετατροπή σε ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός και αξεσουάρ

Η ασύρματη σκούπα στικ της Philips σειρά 3000 μετατρέπεται σε σκουπάκι χειρός για καλύτερο καθαρισμό μέσα σε ντουλάπια, σε γωνίες ή ψηλότερα σημεία. Το ακροφύσιο για κοιλότητες σας βοηθά να φτάσετε σε δύσκολα σημεία. Το εργαλείο καθαρισμού 2 σε 1 εναλλάσσεται εύκολα μεταξύ μιας μαλακής βούρτσας για το ξεσκόνισμα των ευαίσθητων επιφανειών και ενός φαρδιού ακροφύσιου για τον καθαρισμό των δύσκολων γωνιών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. (1) Κανονική λειτουργία, σκουπάκι χειρός

  2. (2) Κανονική λειτουργία, σκουπάκι χειρός/ Λειτουργία Turbo, σκουπάκι χειρός

  3. (3) Σε λειτουργία turbo

  4. (4) Σε σκληρά δάπεδα σε λειτουργία turbo

  5. (5) Κανονική λειτουργία, σκουπάκι χειρός / Σε λειτουργία turbo, σκουπάκι χειρός

  6. (6) >0,5 μm μέγεθος σωματιδίων

  7. (7) Σε σκληρά δάπεδα με το πέλμα για στεγνό καθάρισμα

  8. (8) Λειτουργία Turbo, σκουπάκι χειρός