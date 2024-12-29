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X3051/00
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Λεπίδες PowerCut
Υγρό και στεγνό ξύρισμα
Αντιδιαβρωτικό σύστημα ξυρίσματος
Κεφαλές 4D Flex
Οι 27 αυτοακονιζόμενες λεπίδες κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος για απαλό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα κάθε φορά. Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες μας διατηρούνται σαν καινούριες για 2 χρόνια.
Επιλέξτε ένα άνετο στεγνό ξύρισμα ή συνδυάστε τη χρήση της μηχανής με τον αγαπημένο σας αφρό ή τζελ για αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα, ακόμα και στο ντους.
Οι κεφαλές λυγίζουν και περιστρέφονται σε 4 κατευθύνσεις ώστε να διατηρούν ομοιόμορφη επαφή με το δέρμα σας και να το προστατεύουν από σημάδια και κοψίματα.
4.0
από 5
1059
Κριτικές
φιλς
29/12/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
πολυ καλη ξυριστικη
ξυριζει καλα, πολυ καλη ξυριστικη μηχανη με βαθυ ξυρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Lorengo
17/07/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Καλό πιάσιμο και καλό αποτέλεσμα
Πολύ καλό πιάσιμο στο χέρι. Η μπαταρία αντέχει αρκετά.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Andremak
24/08/2023
Ελλάδα
Αυτό τό προϊόν εχει εξαιρετική ποιότητα κατασκευής
Η παράδοση τής PHILIPS στίς ξυριστικές μηχανές προσώπου. Τίς χρησιμοποιώ από τά πρώτα της μοντέλα από τό 1970.
Πλεονεκτήματα
Βαθύ ξύρισμα χωρίς ερεθισμούς.
Μειονεκτήματα
Κανένα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1333/41 Ηλεκτρική ξυριστική Series 1000, στεγνή χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1333/41 Ηλεκτρική ξυριστική Series 1000, στεγνή χρήση