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  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα
  • Άνετο, καθαρό ξύρισμα

Shaver 3000X SeriesΗλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

X3001/00

4
| (1059) Κριτικές
Άνετο, καθαρό ξύρισμα
Η ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα της σειράς 3000X της Philips προσφέρει άνετο και καθαρό ξύρισμα, αλλά και καλή σχέση ποιότητας-τιμής. Με 27 αυτοακονιζόμενες λεπίδες, υγρή και στεγνή χρήση και πτυσσόμενο τρίμερ είναι εύχρηστη και πάντα αξιόπιστη.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Με τεχνολογία SkinProtect

Άνετο, καθαρό ξύρισμα

  • Λεπίδες PowerCut

  • Υγρό και στεγνό ξύρισμα

  • Αντιδιαβρωτικό σύστημα ξυρίσματος

  • Κεφαλές 4D Flex

Λεπίδες PowerCut για άψογο, καθαρό ξύρισμα

Λεπίδες PowerCut για άψογο, καθαρό ξύρισμα

Οι 27 αυτοακονιζόμενες λεπίδες κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος για απαλό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα κάθε φορά. Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες μας διατηρούνται σαν καινούριες για 2 χρόνια.

Υγρό και στεγνό ξύρισμα στον νιπτήρα ή στο ντους

Υγρό και στεγνό ξύρισμα στον νιπτήρα ή στο ντους

Επιλέξτε ένα άνετο στεγνό ξύρισμα ή συνδυάστε τη χρήση της μηχανής με τον αγαπημένο σας αφρό ή τζελ για αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα, ακόμα και στο ντους.

Κεφαλές 4D Flex που ακολουθούν το περίγραμμα του προσώπου σας, εξασφαλίζοντας άνετο ξύρισμα

Κεφαλές 4D Flex που ακολουθούν το περίγραμμα του προσώπου σας, εξασφαλίζοντας άνετο ξύρισμα

Οι κεφαλές λυγίζουν και περιστρέφονται σε 4 κατευθύνσεις ώστε να διατηρούν ομοιόμορφη επαφή με το δέρμα σας και να το προστατεύουν από σημάδια και κοψίματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1059

Κριτικές

29/12/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

πολυ καλη ξυριστικη

ξυριζει καλα, πολυ καλη ξυριστικη μηχανη με βαθυ ξυρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

17/07/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Καλό πιάσιμο και καλό αποτέλεσμα

Πολύ καλό πιάσιμο στο χέρι. Η μπαταρία αντέχει αρκετά.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

24/08/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Αυτό τό προϊόν εχει εξαιρετική ποιότητα κατασκευής

Η παράδοση τής PHILIPS στίς ξυριστικές μηχανές προσώπου. Τίς χρησιμοποιώ από τά πρώτα της μοντέλα από τό 1970.

Πλεονεκτήματα

Βαθύ ξύρισμα χωρίς ερεθισμούς.

Μειονεκτήματα

Κανένα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1333/41 Ηλεκτρική ξυριστική Series 1000, στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1333/41 Ηλεκτρική ξυριστική Series 1000, στεγνή χρήση

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.