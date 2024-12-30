TAZ2000B/10
Διαθέσιμο σε
CD player πολλαπλών πηγών
CD, ραδιόφωνο FM, USB
Bluetooth® 6.0, είσοδος ήχου
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
Είτε ανακαλύπτετε τη χαρά των φυσικών CD για πρώτη φορά, είτε εκ νέου, αυτό το CD player με δυνατότητα ανοίγματος από την πάνω πλευρά είναι μια εξαιρετική επιλογή για χαλαρή ακρόαση. Μπορεί να αναγνωρίσει οποιονδήποτε τύπο CD και η λαβή μεταφοράς διευκολύνει τη μετακίνηση. Απλώς συνδέστε το σε μια πρίζα AC ή τοποθετήστε έξι μπαταρίες (τύπου R14 C) και πάρτε το μαζί σας έξω.
Όταν θέλετε να απολαύσετε τη μουσική από μια πηγή που αντέχει στον χρόνο περισσότερο κι από τα CD, ο ψηφιακός δέκτης FM σας βοηθά να βρίσκετε εύκολα τις αγαπημένες σας ραδιοφωνικές εκπομπές. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 προεπιλογές, για να έχετε πάντα πρόχειρους τους σταθμούς που ακούτε περισσότερο.
Θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το CD player σαν φορητό ηχείο; Η συνδεσιμότητα Bluetooth® σάς επιτρέπει να μεταδίδετε ήχο απευθείας από συμβατή έξυπνη συσκευή, ενώ η δυναμική ενίσχυση μπάσων δίνει έξτρα ένταση και ζωντάνια στα αγαπημένα σας μπάσα.
Αυτό το προϊόν διαθέτει είσοδο για μπαταρίες, αλλά δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες. Αγοράστε τις ξεχωριστά.