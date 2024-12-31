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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά με μικρόφωνο

TAUH201WT/00

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
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Δημιουργήστε τον δικό σας χώρο. Αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής προσφέρουν καθαρό ήχο και δυνατά μπάσα. Το στήριγμα κεφαλής είναι τόσο ελαφρύ που σχεδόν δεν θα το αισθάνεστε. Το επίπεδο καλώδιο δεν μπερδεύεται εύκολα. Τα καλύμματα είναι μαλακά και αναδιπλώνονται πλήρως για όταν τα παίρνετε και φεύγετε.
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Τώρα είναι η δική σας στιγμή

  • Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μαξιλαράκια για ροή του αέρα

  • Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος

Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο

Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.

Ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. Πεντακάθαρος ήχος. Δυναμικά μπάσα.

Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. εξασφαλίζουν πεντακάθαρο ήχο και δυνατά μπάσα.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο με ακύρωση ηχούς για καθαρό ήχο.

Το ενσωματωμένο μικρόφωνο διαθέτει ακύρωση ηχούς, για να απολαμβάνετε καθαρό ήχο όταν θέλετε να μιλήσετε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.