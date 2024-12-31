Τώρα είναι η δική σας στιγμή

Δημιουργήστε τον δικό σας χώρο. Αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής προσφέρουν καθαρό ήχο και δυνατά μπάσα. Το στήριγμα κεφαλής είναι τόσο ελαφρύ που σχεδόν δεν θα το αισθάνεστε. Το επίπεδο καλώδιο δεν μπερδεύεται εύκολα. Τα καλύμματα είναι μαλακά και αναδιπλώνονται πλήρως για όταν τα παίρνετε και φεύγετε.