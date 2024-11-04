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  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
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  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
  • Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα

Ασύρματα ακουστικά True

TAT3508BK/00

3.2
| (12) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα
Μην σταματάτε ποτέ! Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά earbud με ακύρωση θορύβου έχουν υπέροχο ήχο και μειώνουν τον θόρυβο του ανέμου. Πάρτε μαζί σας τη θήκη φόρτισης και είστε έτοιμοι να πάτε παντού.
Δείτε όλα τα οφέλη

Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα

  • Φυσικός ήχος

  • Ακύρωση θορύβου

  • Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει

  • Ήχος Bluetooth LE*

Ακύρωση θορύβου για να ακούτε πάντα τη μουσική σας

Ακύρωση θορύβου για να ακούτε πάντα τη μουσική σας

Η ακύρωση θορύβου ρυθμίζει τον εξωτερικό θόρυβο, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε στις μελωδίες ή τις κλήσεις σας. Αφήστε τη στην αυτόματη λειτουργία ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips Headphones για να τη ρυθμίσετε. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι συμβαίνει γύρω σας; Πατήστε ένα ακουστικό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επίγνωσης.

Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει: θα ακούν εσάς και όχι τον θόρυβο

Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει: θα ακούν εσάς και όχι τον θόρυβο

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος AI εξαλείφει τον θόρυβο από τον κόσμο γύρω σας. Το άτομο στο οποίο μιλάτε θα ακούσει εσάς και όχι την κίνηση ή τις ομιλίες των ατόμων που στέκονται δίπλα σας!

Καλύτερη συνδεσιμότητα και ήχος. Bluetooth επόμενης γενιάς*

Καλύτερη συνδεσιμότητα και ήχος. Bluetooth επόμενης γενιάς*

Αυτά τα ακουστικά earbud λειτουργούν με συσκευές που υποστηρίζουν ήχο Bluetooth LE και κωδικοποιητή LC3, για να σας προσφέρουν σταθερότερη σύνδεση και αισθητά καλύτερο ήχο. Ο ήχος δεν θα πέσει αν ακούτε μουσική ή μιλάτε στο τηλέφωνο σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση όταν παρακολουθείτε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.2

από 5

12

Κριτικές

04/11/2024

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Top Produkt

Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor

Πλεονεκτήματα

Tolles Tragegefühl

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

25/06/2024

Suisse

Suisse

Επαληθευμένος αγοραστής

Sehr guter ton

Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .

Πλεονεκτήματα

Lange Akkudauer , guter klang

Μειονεκτήματα

keine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

26/12/2024

Danmark

Danmark

Επαληθευμένος αγοραστής

Opfylder mine krav

Bedre lyd end forventet, så glad for produktet og bruger det både til musik og lydbøger

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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