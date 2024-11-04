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TAT3508BK/00
Φυσικός ήχος
Ακύρωση θορύβου
Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει
Ήχος Bluetooth LE*
Η ακύρωση θορύβου ρυθμίζει τον εξωτερικό θόρυβο, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε στις μελωδίες ή τις κλήσεις σας. Αφήστε τη στην αυτόματη λειτουργία ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips Headphones για να τη ρυθμίσετε. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι συμβαίνει γύρω σας; Πατήστε ένα ακουστικό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επίγνωσης.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος AI εξαλείφει τον θόρυβο από τον κόσμο γύρω σας. Το άτομο στο οποίο μιλάτε θα ακούσει εσάς και όχι την κίνηση ή τις ομιλίες των ατόμων που στέκονται δίπλα σας!
Αυτά τα ακουστικά earbud λειτουργούν με συσκευές που υποστηρίζουν ήχο Bluetooth LE και κωδικοποιητή LC3, για να σας προσφέρουν σταθερότερη σύνδεση και αισθητά καλύτερο ήχο. Ο ήχος δεν θα πέσει αν ακούτε μουσική ή μιλάτε στο τηλέφωνο σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση όταν παρακολουθείτε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
3.2
από 5
12
Κριτικές
Super Knüff
04/11/2024
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Top Produkt
Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor
Πλεονεκτήματα
Tolles Tragegefühl
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Bendersop
25/06/2024
Suisse
Επαληθευμένος αγοραστής
Sehr guter ton
Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .
Πλεονεκτήματα
Lange Akkudauer , guter klang
Μειονεκτήματα
keine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
FioH
26/12/2024
Danmark
Επαληθευμένος αγοραστής
Opfylder mine krav
Bedre lyd end forventet, så glad for produktet og bruger det både til musik og lydbøger
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Απαιτείται ενημέρωση λογισμικού. Η εφαρμογή Philips Headphones θα σας ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμη η πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.