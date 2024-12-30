  • Δημιουργούν ατμόσφαιρα, με τέλεια εφαρμογή

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά

TAT3000BK/00

  • Δημιουργούν ατμόσφαιρα, με τέλεια εφαρμογή

Δημιουργούν ατμόσφαιρα, με τέλεια εφαρμογή
Ακούστε ελεύθερα με πραγματικά ασύρματα ακουστικά που προσφέρουν ελαφρύτερη αίσθηση, καλύτερη εφαρμογή και πλούσιο, ζεστό και λεπτομερές ήχο. Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου ανταποκρίνεται στο περιβάλλον σας, ενώ οι λειτουργίες Cafe και Lounge επιτρέπουν στη μουσική σας να παίζει στο παρασκήνιο και να δημιουργεί ατμόσφαιρα.
  • Μικρά ακουστικά. Άνετη εφαρμογή.

  • Προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου

  • Τεχνολογία 6 μικροφώνων

  • Λεπτομερής, φυσικός ήχος

Λεπτομερής ήχος, άνετη εφαρμογή και λειτουργίες χωρικού ήχου

Τα ανάγλυφα άκρα ακουστικών SecureFit προσφέρουν πιο ανάλαφρη και άνετη εφαρμογή, ενώ εξασφαλίζουν άψογη κάλυψη για ακόμα καλύτερο ήχο Οι χωρικές λειτουργίες ήχου της Philips περιλαμβάνουν τις λειτουργίες Cafe και Lounge, που κάνουν τη μουσική σας να ακούγεται σαν κομμάτι της ατμόσφαιρας του παρασκηνίου: ιδανικό για να συγκεντρώνεστε σε μια εργασία ενώ ακούτε.

Βυθιστείτε ελεύθερα στον ήχο με την προσαρμοστική ακύρωση θορύβου

Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου ανταποκρίνεται γρήγορα στο περιβάλλον σας και καταστέλλει τους εξωτερικούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, σε πραγματικό χρόνο. Αν θέλετε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας, η Λειτουργία Επίγνωσης επιτρέπει την είσοδο εξωτερικών ήχων. Η Γρήγορη Λειτουργία Επίγνωσης βελτιώνει τη φωνή, ώστε να έχετε την δυνατότητα να συνομιλήσετε χωρίς να αφαιρέσετε τα ακουστικά σας.

Σταθερή συνδεσιμότητα πολλαπλών σημείων Bluetooth® και Auracast™

Το Bluetooth® 6.0 εξασφαλίζει γρήγορη και σταθερή σύνδεση και η υποστήριξη του Auracast™ σάς επιτρέπει να ακούτε δημόσιες μεταδόσεις στα ταξίδια σας. Μπορείτε να συνδέεστε ταυτόχρονα σε δύο συσκευές Bluetooth® και να διαχειρίζεστε τις συνδεδεμένες συσκευές μέσω της εφαρμογής μας, ενώ το Microsoft Swift Pair κάνει τη ζωή εύκολη για τους χρήστες Windows.

Τεχνικές προδιαγραφές

