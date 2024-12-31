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TAT1300BK/00
Μικρό μέγεθος. Μεγάλη αξία
Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα
Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης
Άνετα άκρα ακουστικών SecureFit
Τα ανάγλυφα άκρα ακουστικών SecureFit προσφέρουν πιο ανάλαφρη και άνετη εφαρμογή, ενώ εξασφαλίζουν άψογη κάλυψη για ακόμα καλύτερο ήχο. Με χαρακτηριστικά όπως το Dynamic Bass, μπορείτε να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας μελωδίες στο έπακρο ακόμα και αν ακούτε σε χαμηλή ένταση.
Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζεται επίσης το Microsoft Swift Pair.
Η μικρή θήκη φόρτισης χωρά εύκολα στην τσέπη σας. Διαφορετικά, μπορείτε να περάσετε ένα λουράκι στην οπή* και να κρεμάσετε τη θήκη στην τσάντα ή στη θηλιά της ζώνης σας. Η μονοφωνική λειτουργία σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ακουστικό, ενώ το άλλο φορτίζεται.
Κριτικές
Το λουράκι δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.