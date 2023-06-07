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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματο ηχείο

TAS7807B/00

3.5

| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο

Ανεβάστε την ένταση! Δυνατός ήχος σε κάθε σας περιπέτεια.

Ταξιδέψτε με την αγαπημένη σας μουσική! Αυτό το αδιάβροχο ηχείο με τον δυνατό ήχο μπορεί να έρχεται παντού μαζί σας. Είτε γυμνάζεστε στο πάρκο, είτε ακούτε μουσική στήνοντας τη σκηνή σας, με χρόνο αναπαραγωγής 24 ωρών και λουράκι μεταφοράς, θα είστε πάντα έτοιμοι για διασκέδαση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ανεβάστε την ένταση! Δυνατός ήχος σε κάθε σας περιπέτεια.

  • Προστασία IP67 από σκόνη/νερό

  • Δυνατός ήχος

  • Ενσωματωμένο μικρόφωνο για κλήσεις

  • Μέχρι 24 ώρες μουσικής

Δυνατός ήχος σε ένα μοντέρνο πακέτο

Δυνατός ήχος σε ένα μοντέρνο πακέτο

Από το πάρκο ως το κάμπινγκ, πάρτε μαζί σας τη μουσική που αγαπάτε όπου κι αν πάτε! Τα δύο γούφερ 70 χιλ. και τα δύο τουίτερ σάς προσφέρουν δυνατό, καθαρό ήχο, ενώ το ηχείο έχει και υπέροχη εμφάνιση. Θέλετε να ανεβάσετε ακόμα περισσότερο την ένταση; Συζεύξτε δύο ηχεία για στερεοφωνικό ήχο που θα ξεκινήσει το πάρτι.

24 ώρες χρόνος αναπαραγωγής, για ατελείωτη διασκέδαση

24 ώρες χρόνος αναπαραγωγής, για ατελείωτη διασκέδαση

Θέλετε να συνεχίσετε τη μουσική; Αυτό το ηχείο αντέχει όσο κι εσείς. Η πλήρης φόρτιση σας δίνει έως και 24 ώρες αναπαραγωγής, ενώ η λειτουργία Power Bank σας επιτρέπει να φορτίζετε συνδεδεμένες συσκευές χωρίς να διακόπτετε τη μουσική.

Προστασία IP67 από σκόνη και νερό. Έτοιμο για πάρτι*

Προστασία IP67 από σκόνη και νερό. Έτοιμο για πάρτι*

Από την πεζοπορία μέχρι την παραλία και την πισίνα, η κατηγορία IP67 εξασφαλίζει ότι αυτό το ηχείο μπορεί να πάει παντού. Το αποσπώμενο λουράκι λαιμού διευκολύνει τη μεταφορά, ενώ η εμβέλεια Bluetooth έως και 20 μέτρων σημαίνει ότι δεν θα χάνετε ούτε μία νότα, ακόμα και αν το τηλέφωνό σας βρίσκεται μακριά από το ηχείο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του TPV_PBTAWARD13

Κριτικές

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3.5

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

07/06/2023

Nederland

Nederland

Super vol geluid voor de maat speaker!

Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.

Πλεονεκτήματα

Goed geluid, batterij, mooi

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS7807B Draadloze luidspreker

Ημερομηνία χρήσης 2022-05-07

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS7807B Draadloze luidspreker

Ημερομηνία χρήσης 2022-05-07

18/10/2024

België

België

Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker

Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?

Πλεονεκτήματα

prima geluid en makkelijk aan te sluiten

Μειονεκτήματα

(nog) geen, maar nog maar net in huis

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS7807B Draadloze luidspreker

Ημερομηνία χρήσης 2024-09-18

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS7807B Draadloze luidspreker

Ημερομηνία χρήσης 2024-09-18

10/06/2023

Deutschland

Deutschland

Υπάλληλος της Philips

Super Klang mit sattem Bass

[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte

Πλεονεκτήματα

Sound

Μειονεκτήματα

Lauter Gingle beim ein und ausschalten

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Ημερομηνία χρήσης 2023-05-10

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Ημερομηνία χρήσης 2023-05-10

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η κατηγορία IP67 σημαίνει ότι ο οδηγός του ηχείου διαθέτει προστασία από τη σκόνη και μπορεί να βυθιστεί σε βάθος έως 1 μέτρου για έως 30 λεπτά.