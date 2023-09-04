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Μη διαθέσιμο πλέον
Ανεβάστε την κίνηση! Ένα μικρό ηχείο με δυνατό ήχο.
Στο σερφ, στο τρέξιμο, στον χορό, στο μποξ. Ό,τι κι αν κάνετε, αυτό το αδιάβροχο ηχείο με τη δίχρωμη σχεδίαση πηγαίνει παντού μαζί σας. Παρά το μικρό του μέγεθος, σας προσφέρει δυνατό ήχο, ενώ διαθέτει λουράκι για εύκολη μεταφορά. Φύγαμε!
Προστασία IP67 από σκόνη/νερό
Έντονα μπάσα
Ενσωματωμένο μικρόφωνο για κλήσεις
Μέχρι 12 ώρες μουσικής
Από το πάρκο ως το κάμπινγκ, πάρτε μαζί σας τη μουσική που αγαπάτε όπου κι αν πάτε! Αυτό το φορητό ηχείο σας προσφέρει καθαρό ήχο και έντονα, δυνατά μπάσα χάρη στους διπλούς παθητικούς ακτινοβολητές. Θέλετε να ανεβάσετε ακόμα περισσότερο την ένταση; Συζεύξτε δύο ηχεία για στερεοφωνικό ήχο που θα ξεκινήσει το πάρτι.
Θέλετε να συνεχίσετε τη μουσική; Αυτό το ηχείο αντέχει όσο κι εσείς. Η πλήρης φόρτιση σας δίνει έως και 12 ώρες αναπαραγωγής, για να σας συνοδεύσει στην προπόνησή σας ή σε ένα αυθόρμητο πάρτι στο κάμπινγκ γύρω από τη φωτιά.
Από την πεζοπορία μέχρι την παραλία και την πισίνα, η κατηγορία IP67 εξασφαλίζει ότι αυτό το ηχείο μπορεί να πάει παντού. Το αποσπώμενο λουράκι λαιμού διευκολύνει τη μεταφορά, ενώ η εμβέλεια Bluetooth έως και 20 μέτρων σημαίνει ότι δεν θα χάνετε ούτε μία νότα, ακόμα και αν το τηλέφωνό σας βρίσκεται μακριά από το ηχείο.
Βραβεία
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Deivi
04/09/2023
España
Resistente y potente
Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago
Πλεονεκτήματα
Resistencia y potencia de sonido
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS4807W Altavoz inalámbrico
Ημερομηνία χρήσης 2023-08-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS4807W Altavoz inalámbrico
Ημερομηνία χρήσης 2023-08-04
ATHOMETVAVA
31/08/2023
España
Buen sonido y alcance para actividades exteriores
El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.
Πλεονεκτήματα
Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.
Μειονεκτήματα
Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS4807W Altavoz inalámbrico
Ημερομηνία χρήσης 2022-07-31
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS4807W Altavoz inalámbrico
Ημερομηνία χρήσης 2022-07-31
Η κατηγορία IP67 σημαίνει ότι ο οδηγός του ηχείου διαθέτει προστασία από τη σκόνη και μπορεί να βυθιστεί σε βάθος έως 1 μέτρου για έως 30 λεπτά.