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Παράσταση με φώτα LED
Bass+ και Auracast™
Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες
Λουράκι καρπού και αδιάβροχο
Αυτό το μικρό, φορητό ηχείο διαθέτει μεγάλη ισχύ για το μέγεθός του, με μέγ. 20 W (10 W RMS) πλούσιου ήχου. Οι διπλοί παθητικοί ακτινοβολητές και η αποκλειστική μας τεχνολογία Bass+ διατηρούν τα μπάσα βαθιά και ισχυρά, ακόμα και αν ακούτε σε χαμηλότερη ένταση. Υπάρχει επίσης ενσωματωμένο μικρόφωνο, οπότε αν λάβετε κάποια κλήση, μπορείτε να απαντήσετε hands-free.
Με έως και 20 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση, μπορείτε να απολαμβάνετε τα κομμάτια σας όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Το εύχρηστο λουράκι καρπού διευκολύνει τη μεταφορά του ηχείου, ενώ η αδιάβροχη κατασκευή IPX5 προστατεύει από σταγόνες και πιτσιλιές. Η φόρτιση 30 λεπτών σάς χαρίζει 5 ώρες αναπαραγωγής, ενώ η πλήρης επαναφόρτιση διαρκεί περίπου 2,5 ώρες.
Έτοιμες λίστες αναπαραγωγής; Το Bluetooth® 5.4 σάς προσφέρει σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής. Η λειτουργία πολλαπλών σημείων σάς επιτρέπει να συνδέετε δύο συσκευές Bluetooth® ταυτόχρονα και μπορείτε να συνδέσετε μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή μια μονάδα USB στη θύρα USB-A του ηχείου.
4.8
από 5
8
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Cazt
02/12/2025
United Kingdom
Great Bluetooth Speaker
I am really impressed with this Bluetooth speaker, it’s really lightweight and is easy to carry using the handle provided. The sound is really good and I love that it lights up with different colours. It is ideal for home, holidays or days out. It is easy to connect to devices but I have found that you have to disconnect to use in different ones. Overall really happy with the speaker.
Πλεονεκτήματα
Lightweight great sound
Μειονεκτήματα
Trouble connecting to different devices without having to keep disconnecting from others
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Wioleta992
26/11/2025
United Kingdom
Great speaker
Very Nice quality speaker looks high quality and the sound is great, very good r For travelling and keep battery Life long
Πλεονεκτήματα
Quality
Μειονεκτήματα
Battery life
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Ohdorian
14/12/2025
Italia
Ottimo sound
Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti
Πλεονεκτήματα
Sound potente
Μειονεκτήματα
Nulla
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα Auracast™ και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.
Η αξιολόγηση IPX5 σημαίνει ότι το ηχείο προστατεύεται από πίδακες νερού.