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  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
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  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
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  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
  • Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος

Ασύρματο ηχείο

TAS2000B/00

4.8
| (8) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος
Βγείτε έξω με το αδιάβροχο στις πιτσιλιές μικρό ηχείο που σας προσφέρει έως και 20 ώρες αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση. Τα μοντέρνα φώτα LED δημιουργούν ατμόσφαιρα, η τεχνολογία Bass+ προσφέρει βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση, ενώ μπορείτε να το συνδέσετε με άλλα ηχεία για πιο δυνατό ήχο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Εντυπωσιακό φως, εκρηκτικός ήχος

  • Παράσταση με φώτα LED

  • Bass+ και Auracast™

  • Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες

  • Λουράκι καρπού και αδιάβροχο

Εντυπωσιακός ήχος με εκπληκτικά βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση

Εντυπωσιακός ήχος με εκπληκτικά βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση

Αυτό το μικρό, φορητό ηχείο διαθέτει μεγάλη ισχύ για το μέγεθός του, με μέγ. 20 W (10 W RMS) πλούσιου ήχου. Οι διπλοί παθητικοί ακτινοβολητές και η αποκλειστική μας τεχνολογία Bass+ διατηρούν τα μπάσα βαθιά και ισχυρά, ακόμα και αν ακούτε σε χαμηλότερη ένταση. Υπάρχει επίσης ενσωματωμένο μικρόφωνο, οπότε αν λάβετε κάποια κλήση, μπορείτε να απαντήσετε hands-free.

Μεγάλη διάρκεια αναπαραγωγής, εύκολη μεταφορά και απροβλημάτιστη χρήση στο ψιλόβροχο

Μεγάλη διάρκεια αναπαραγωγής, εύκολη μεταφορά και απροβλημάτιστη χρήση στο ψιλόβροχο

Με έως και 20 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση, μπορείτε να απολαμβάνετε τα κομμάτια σας όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Το εύχρηστο λουράκι καρπού διευκολύνει τη μεταφορά του ηχείου, ενώ η αδιάβροχη κατασκευή IPX5 προστατεύει από σταγόνες και πιτσιλιές. Η φόρτιση 30 λεπτών σάς χαρίζει 5 ώρες αναπαραγωγής, ενώ η πλήρης επαναφόρτιση διαρκεί περίπου 2,5 ώρες.

Μετάδοση Bluetooth®, πολλαπλών σημείων, αναπαραγωγή USB

Μετάδοση Bluetooth®, πολλαπλών σημείων, αναπαραγωγή USB

Έτοιμες λίστες αναπαραγωγής; Το Bluetooth® 5.4 σάς προσφέρει σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής. Η λειτουργία πολλαπλών σημείων σάς επιτρέπει να συνδέετε δύο συσκευές Bluetooth® ταυτόχρονα και μπορείτε να συνδέσετε μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή μια μονάδα USB στη θύρα USB-A του ηχείου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.8

από 5

8

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

02/12/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great Bluetooth Speaker

I am really impressed with this Bluetooth speaker, it’s really lightweight and is easy to carry using the handle provided. The sound is really good and I love that it lights up with different colours. It is ideal for home, holidays or days out. It is easy to connect to devices but I have found that you have to disconnect to use in different ones. Overall really happy with the speaker.

Πλεονεκτήματα

Lightweight great sound

Μειονεκτήματα

Trouble connecting to different devices without having to keep disconnecting from others

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS2000B Wireless speaker

Date of Use 2025-11-02

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS2000B Wireless speaker

Date of Use 2025-11-02

26/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great speaker

Very Nice quality speaker looks high quality and the sound is great, very good r For travelling and keep battery Life long

Πλεονεκτήματα

Quality

Μειονεκτήματα

Battery life

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS2000B Wireless speaker

Date of Use 2024-10-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS2000B Wireless speaker

Date of Use 2024-10-26

14/12/2025

Italia

Italia

Ottimo sound

Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti

Πλεονεκτήματα

Sound potente

Μειονεκτήματα

Nulla

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2024-11-14

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2024-11-14

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα Auracast™ και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.

  2. Η αξιολόγηση IPX5 σημαίνει ότι το ηχείο προστατεύεται από πίδακες νερού.