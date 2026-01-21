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  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
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  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
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  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
  • Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.

2000 seriesΠραγματικά ασύρματα ακουστικά earbuds ανοικτού τύπου

TAQ2000WT/00

5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.
Απολαύστε καθαρό ήχο και άνεση όλη την ημέρα, με τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά που φοριούνται σαν ear-cuff. Κάθε ακουστικό κουμπώνει απαλά αλλά σταθερά, ενώ ο σχεδιασμός ανοιχτού τύπου σάς επιτρέπει να ακούτε τον κόσμο αλλά και ό,τι ακούτε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Στυλ ear-cuff. Εφαρμογή ανοικτού τύπου.

  • Πραγματικά ασύρματα ακουστικά earbuds

  • Στυλ ear-cuff

  • Χρόνος αναπαραγωγής έως 28 ώρες

  • Bluetooth πολλαπλών σημείων

Ακουστικά ανοιχτού τύπου και στυλ ear-cuff. Άνεση όλη μέρα

Ακουστικά ανοιχτού τύπου και στυλ ear-cuff. Άνεση όλη μέρα

Αυτά τα ακουστικά ανοιχτού τύπου εφαρμόζουν απαλά αλλά σταθερά στο εξωτερικό αυτί σας, ενώ ο εύκαμπτος σύνδεσμος σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τη λαβή για μέγιστη άνεση. Οι οδηγοί ακριβούς αγωγής του αέρα κατευθύνουν τον ήχο στο κανάλι του αυτιού σας χωρίς να το σφραγίζουν, ώστε να ακούτε και τι συμβαίνει στο άμεσο περιβάλλον σας.

Έως και 28 ώρες χρόνου αναπαραγωγής. Λεπτή θήκη φόρτισης

Έως και 28 ώρες χρόνου αναπαραγωγής. Λεπτή θήκη φόρτισης

Απολαμβάνετε 7 ώρες χρόνου αναπαραγωγής με μία πλήρη φόρτιση και άλλες 21 επιπλέον ώρες από τη θήκη. Αν χρειάζεστε μια γρήγορη ενίσχυση, βάλτε τα ακουστικά στη θήκη για 15 λεπτά και εξασφαλίζετε μία επιπλέον ώρα. Απαιτούνται 2 ώρες για πλήρη επαναφόρτιση των ακουστικών, ενώ με τη μονοφωνική λειτουργία μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα ακουστικό κάθε φορά ενώ το άλλο φορτίζει.

Σταθερή συνδεσιμότητα Bluetooth πολλαπλών σημείων

Σταθερή συνδεσιμότητα Bluetooth πολλαπλών σημείων

Η προηγμένη συνδεσιμότητα Bluetooth σάς προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής, ενώ μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth. Ακούστε τη λίστα αναπαραγωγής σας ή το αγαπημένο σας podcast χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις του ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

21/01/2026

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles

si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

15/03/2026

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten

Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!

Πλεονεκτήματα

Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid

Μειονεκτήματα

Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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