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Πραγματικά ασύρματα ακουστικά earbuds
Στυλ ear-cuff
Χρόνος αναπαραγωγής έως 28 ώρες
Bluetooth πολλαπλών σημείων
Αυτά τα ακουστικά ανοιχτού τύπου εφαρμόζουν απαλά αλλά σταθερά στο εξωτερικό αυτί σας, ενώ ο εύκαμπτος σύνδεσμος σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τη λαβή για μέγιστη άνεση. Οι οδηγοί ακριβούς αγωγής του αέρα κατευθύνουν τον ήχο στο κανάλι του αυτιού σας χωρίς να το σφραγίζουν, ώστε να ακούτε και τι συμβαίνει στο άμεσο περιβάλλον σας.
Απολαμβάνετε 7 ώρες χρόνου αναπαραγωγής με μία πλήρη φόρτιση και άλλες 21 επιπλέον ώρες από τη θήκη. Αν χρειάζεστε μια γρήγορη ενίσχυση, βάλτε τα ακουστικά στη θήκη για 15 λεπτά και εξασφαλίζετε μία επιπλέον ώρα. Απαιτούνται 2 ώρες για πλήρη επαναφόρτιση των ακουστικών, ενώ με τη μονοφωνική λειτουργία μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα ακουστικό κάθε φορά ενώ το άλλο φορτίζει.
Η προηγμένη συνδεσιμότητα Bluetooth σάς προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής, ενώ μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth. Ακούστε τη λίστα αναπαραγωγής σας ή το αγαπημένο σας podcast χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις του ήχου.
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Sestante44
21/01/2026
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles
si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear
Dominus1973
15/03/2026
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten
Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!
Πλεονεκτήματα
Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid
Μειονεκτήματα
Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes