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  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube

Moving SoundΑσύρματο ηχείο

TAMS80B/00

4.9

| (25) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Black
Black
Yellow
Yellow

The Tube

Τολμηρά σχήματα. Ρετρό χρώματα. Σύγχρονο Ρεύμα. Το The Tube ζωντανεύει ξανά ένα είδωλο των 80s, με πλουσιότερο στερεοφωνικό ήχο μεγαλύτερου εύρους και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα. Από τζαμαρίσματα στο σπίτι μέχρι πάρτι στον δρόμο, δυναμώστε την ένταση και αφήστε τη μουσική να εξαπλωθεί.

Δείτε όλα τα οφέλη

The Tube

  • Εντυπωσιακός ήχος. Ρετρό εμφάνιση

  • 280 W Max (140 W RMS)

  • Έως 24 ώρες χρόνου αναπαραγωγής

  • IP67 ανθεκτικό στη σκόνη/αδιάβροχο

Ένα εμβληματικό μοντέλο της δεκαετίας του '80 σε νέα εκδοχή

Ένα εμβληματικό μοντέλο της δεκαετίας του '80 σε νέα εκδοχή

Κάτω από την εμβληματική μορφή του Tube κρύβεται ένα στερεοφωνικό σύστημα 2 κατευθύνσεων που παρέχει ισχύ έως 280 W (140 W RMS) και ένα πιο διευρυμένο και καθηλωτικό πεδίο ήχου. Αν το πάρτι γίνεται σε ανοιχτό χώρο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Moving Sound για να ενισχύσετε τα μπάσα και να διατηρήσετε την καθαρότητα του ήχου.

Νέα εποχή στον ήχο. Ενεργό στερεοφωνικό σύστημα 2 κατευθύνσεων

Νέα εποχή στον ήχο. Ενεργό στερεοφωνικό σύστημα 2 κατευθύνσεων

Οι διπλοί οδηγοί 5", τα ειδικά τουίτερ και το ενεργό crossover συνδυάζονται για να διαχωρίσουν τις υψηλές και τις χαμηλές συχνότητες με ακρίβεια. Οι διπλοί παθητικοί ακτινοβολητές ενισχύουν τα μπάσα. Το αποτέλεσμα; Πραγματικός στερεοφωνικός ήχος με μεγάλο βάθος και κρυστάλλινες λεπτομέρειες.

Συνδεσιμότητα Bluetooth® πολλαπλών σημείων και ήχος USB

Συνδεσιμότητα Bluetooth® πολλαπλών σημείων και ήχος USB

Το Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδέσετε το Tube σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στη θύρα USB-C και να ακούσετε μουσική με αυτόν τον τρόπο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.9

από 5

25

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
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08/09/2026

Italia

Italia

Pesa tantissimo ma ha un audio perfetto

Quando arriva sul pacco c’è scritto 10Kg, di questi un paio sono di imballaggio ma il resto è il prodotto che non passa inosservato nè per volume nè per peso. Portatile si, nel senso che ha una batteria con 24 ore autonomia, una infinità, ma il peso c’è tutto. In confezione troviamo anche la tracolla che aiuta nel trasporto, il manuale che serve per capirci qualcosa, e il cavetto di ricarica utile per rimediale al 18% di batteria con cui arriva. L’audio è eccellente. Ho in casa casse di brand tip di gamma specializzati in audio e qui siamo decisamente all’altezza di grandi competitor. Mi aspettavo una cassa da festa, retrò ma modesta, qui c’è pienezza vera nell’audio. I bassi sono profondi sia al chiuso che all’aperto (ed è all’aperto che tipicamente vanno in difficolta questi prodotti e invece non lei). Il paradosso è che la uso al 30% del volume e il resto sta lì. È evidente che sia un prodotto per l’esterno, in grado di reggere ore di fila senza corrente. Molto belli i LED nelle parti laterali. Si vedono bene al buio, molto poco di giorno. Ne verrei apprezzati anche e frontali a ritmo di musica che invece non ci sono. Io l’ho usata per lo più in bluetooth con l’iPhone e devo dire che la qualità audio non risente, risulta stabile e qualitativa. Anche usarla con Apple come TuneIn, Spotify, YouTube Music va benissimo. Però quando arrivano telefonate o si guarda qualche social si interrompe automaticamente la riproduzione ed è una po’ noioso in caso di festa. Il display invece è la parte fatta peggio. È a colori, ma ha poca luminosità, anche al massimo; va guardato abbassandosi frontalmente per leggerlo bene con la luce del sole e non è touch. Stesso discorso per i tasti sopra: a parte l’accensione, gli altri sono tutti da decriptare. Ci si aspetterebbe un tasto fisico per far partire qualcosa ma non è così. Non si indovinano guardandoli, bisogna prendere il manuale e scoprire le sue funzioni con nomi nuovi che ho cercato su Google per capirci di più.Uno dei quattro tasti principali è dedicato ad Auracast, sistema che consente di sincronizzare l’audio di più casse, che con una casa sola non fa nulla, mentre la modalità Mouving Sound, che rinforza i bassi all’aperto è imboscata nell’app. Le priorità sembrano invertite. L’app di controllo fa quello che deve, ma l’interfaccia sembra di 10 anni fa. Il dettaglio che la riassume: il cursore del volume non ha i tasti più o meno, quindi per alzare di una tacca devi centrare uno slide con il dito. Andrebbe rifatta, non ritoccata. Sulla batteria del 24 ore dichiarate sono credibili, visto il volume a cui la cassa si usa davvero. La cosa che apprezzo di più è che sia sostituibile la batteria, ed il motivo per cui sotto ci sono le viti: in un mercato dove è quasi tutto incollato, è una scelta che vale un punto pieno. I difetti non mancano a volerli cercare, ma nessuno tocca ciò per cui è nata: il suono è perfetto. Questo mi ha lasciato a bocca aperta perché è all’altezza di altri top di gamma che costano tre volte. I 350€ che costa li vale tutti e la consiglio specialmente a chi ha ambienti all’aperto da coprire con un audio pieno.

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS80B Altoparlante wireless

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS80B Altoparlante wireless

03/09/2026

Italia

Italia

Audio straordinario

Connettività bluetooth, sistema stereo bidirezionale, riproduzione fino a 24 ore resistente all’acqua ,280w Max , stile retrò , modalità moving saund

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS80Y Altoparlante wireless

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS80Y Altoparlante wireless

10/09/2026

Deutschland

Deutschland

Starker Sound und richtig schönes Design

Der Philips Moving Sound TAMS80B hat mich direkt mit seinem modernen Retro-Design und seinem kraftvollen Sound überzeugt. Der Klang ist klar und detailreich, gleichzeitig liefert der Lautsprecher einen richtig satten Bass. Besonders bei Musik mit kräftigen Beats macht das Hören richtig Spaß. Sehr praktisch finde ich die kabellose Verbindung und die lange Akkulaufzeit. Mit bis zu 24 Stunden Wiedergabe ist der Lautsprecher ideal für einen ganzen Tag unterwegs oder für eine Party mit Freunden. Auch die IP67-Zertifizierung ist ein großes Plus, wenn man den Lautsprecher draußen verwenden möchte. Trotz seiner Größe lässt er sich dank Tragegriff und Schulterriemen gut transportieren. Besonders gefällt mir außerdem die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig per Bluetooth zu verbinden. Mein Fazit: Ein leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Stereo-Sound, starkem Bass, auffälligem Design und sehr guter Akkulaufzeit. Für zu Hause und unterwegs eine tolle Wahl.

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.

  2. Η πιστοποίηση IP67 σημαίνει ότι η μονάδα του ηχείου είναι πλήρως προστατευμένη από τη σκόνη και μπορεί να βυθιστεί σε βάθος έως 1 m για έως και 30 λεπτά.