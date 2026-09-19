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Moving SoundΑσύρματα ακουστικά επί των αυτιών

TAMS1YL/00

4.9

| (38) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Διαθέσιμο σε

Κίτρινο
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Μαύρο
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Το Ringo Duo

Πανάλαφρα ακουστικά με εμβληματικό σχεδιασμό της δεκαετίας του '80 και εντυπωσιακό σύγχρονο ήχο. Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ασύρματα ή ενσύρματα, ενώ συνοδεύονται από μαξιλαράκια ακουστικών σε μαύρο, κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα, για ακόμη πιο έντονη ρετρό αισθητική.

Δείτε όλα τα οφέλη

Το Ringo Duo

  • Εντυπωσιακός ήχος. Ρετρό εμφάνιση

  • Ακούστε ασύρματα ή ενσύρματα

  • Έως 26 ώρες αναπαραγωγής

  • Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C

Ένα σύμβολο της δεκαετίας του '80, επανασχεδιασμένο

Ένα σύμβολο της δεκαετίας του '80, επανασχεδιασμένο

Η εμφάνιση λέει επιστροφή στο παρελθόν. Ο ήχος λέει εδώ και τώρα. Με ειδικά ρυθμισμένους οδηγούς 40 mm, αυτά τα ακουστικά on-ear σάς προσφέρουν ζεστό ήχο με πλούσια μπάσα και καθαρά φωνητικά. Ακούστε ασύρματα ή χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C για ενσύρματη ακρόαση.

Πανάλαφρη εφαρμογή και εφεδρικά μαξιλαράκια ακουστικών σε ρετρό αποχρώσεις

Πανάλαφρη εφαρμογή και εφεδρικά μαξιλαράκια ακουστικών σε ρετρό αποχρώσεις

Τα ακουστικά Ringo Duo ζυγίζουν μόλις 80 g και η πανάλαφρη στέκα προσαρμόζεται εύκολα για τέλεια εφαρμογή. Περιλαμβάνονται τρία σετ εφεδρικών μαξιλαριών σε μαύρο, κίτρινο και πορτοκαλί, ώστε να μπορείτε να τα συνδυάζετε χωρίς να χρειάζεται να ταιριάζουν.

Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και γρήγορη φόρτιση

Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και γρήγορη φόρτιση

Με μία πλήρη φόρτιση έχετε έως και 26 ώρες αναπαραγωγής, ενώ η φόρτιση μέσω USB-C διαρκεί 2 ώρες. Αν χρειάζεστε γρήγορη ενίσχυση, φορτίστε αυτά τα ακουστικά on-ear για μόλις 15 λεπτά και θα έχετε 6 επιπλέον ώρες αναπαραγωγής.

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4.9

από 5

38

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

19/09/2026

Italia

Italia

Cuffie retrò super performanti

Le Philips The Ringo Duo nel caratteristico colore giallo mi hanno lasciato piacevolmente sorpreso. Il primo elemento che colpisce è sicuramente il design: hanno un aspetto retrò ispirato agli anni 80, originale e molto riconoscibile, soprattutto nella versione gialla. Anche i cuscinetti intercambiabili nei colori nero, giallo e arancione sono un’idea che permette di personalizzarle facilmente. Dal punto di vista del comfort sono davvero leggere: pesano appena 80 grammi e, dopo averle indossate, quasi ci si dimentica di averle addosso. L’archetto è facilmente regolabile e il formato on-ear le rende pratiche anche per l’utilizzo quotidiano e per gli spostamenti. Il suolo è piacevole e ben equilibrato per questo tipo di cuffie. I driver da 40 mm restituiscono un audio caldo, con bassi abbastanza ricchi e voci nitide. Non sono cuffie pensate per chi cerca prestazioni da audiofilo, ma per ascoltare musica, podcast, video e telefonate offrono una qualità più che soddisfacente. Molto comoda anche la possibilità di utilizzarle sia via wireless che tramite cavo USB-C. La connessione Bluetooth 6.0 e la possibilità di collegarle contemporaneamente a due dispositivi sono caratteristiche particolarmente utili se, ad esempio, si passa frequentemente dallo smartphone al computer, come nel mio caso. Promossa anche la batteria: fino a 26 ore di riproduzione rappresentano un’autonomia super per diversi giorni di utilizzo normale, mentre con soli 15 minuti di ricarica si possono ottenere fino a 6 ore aggiuntive di ascolto. I comandi direttamente sulle cuffie rendono inoltre semplice gestire musica, volume e chiamate. Nel complesso, le Philips The Ringo Duo sono cuffie leggere, comode e soprattutto originali. Il loro punto di forza è sicuramente l’unione tra un design retrò molto particolare e caratteristiche moderne come Bluetooth 6.0, ricarica USB-C e lunga autonomia. Se si cerca un paio di cuffie on-ear pratiche e dal look diverso dal solito, sono sicuramente una scelta interessante.

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear

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16/09/2026

Italia

Italia

Leggere, originali e lunga autonomia

Adoro questo salto nel passato! Il design “vintage” ha vinto insieme alla innovazione, suono di qualità, durata della produzione molto lunga, al di sopra le mie aspettative e la garanzia di un marchio prestigioso. Mi piacciono molto le mie nuove cuffie! Apprezzo molto la versatilità che offrono con un semplice cavo usb c in dotazione si collega allo smartphone sia per la ricarica che per la riproduzione audio ma ha anche il microfono incorporato. Sicuramente le proverò anche in ufficio per le prossime riunioni online!

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS1BK Cuffie wireless on-ear

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07/09/2026

Italia

Italia

, comode colorate 90 style e musica no stop

Grazie a influester che mi ha dato la possibilità di provare le cuffie Bluetooth Philips the Ringo duo. Appena ho aperto la confezione, mi sono innamorata del loro stile retró anni 80/90 ma con tutta la tecnologia di oggi. Nella confezione troviamo le spugnette intercambiabili in 3 colori :nero, arancio e giallo. Le mie preferite sono quelle nere perché si abbinano benissimo al cavo USB color verde Tiffany e al rosa del regolatore di altezza /dimensione delle cuffie. Mi piace tantissimo il loro peso piuma, leggere e non ingombranti, anche tenendole per ore non danno la sensazione di fastidio. Ma veniamo alla cosa più importante, il suono, ne sono rimasta davvero soddisfatta, è piacevole, limpido e ben definito, in più c'è la comodità del Bluetooth con i comandi direttamente sulle cuffie ti permette di gestire il volume ela riproduzione senza dover prendere continuamente il telefono. In alternativa si possono utilizzare con il cavo e si può anche rispondere alle chiamate audio. La batteria ha un grande punto a favore, sono ricaricabili durano 26 ore ebbene sì 26 ore con una carica completa e invece con una carica di soli 15 minuti per chi va di fretta durano 6 ore di riproduzione. Per me sono diventate le cuffie perfette io le utilizzo tutto il giorno in qualsiasi momento della giornata.

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS1BK Cuffie wireless on-ear

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