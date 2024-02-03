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Μη διαθέσιμο πλέον
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Θύρα USB για φόρτιση
60 W, είσοδος ήχου
Αυτό το κομψό μικροσύστημα σας επιτρέπει να ακούτε με μετάδοση ροής λίστες αναπαραγωγής, να αναπαράγετε CD, καθώς και να ακούτε ραδιόφωνο DAB+ και FM. Ο ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου με 20 προεπιλογές σταθμών εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη, ενώ η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD μπορεί να διαβάσει CD MP3 και εγγεγραμμένα CD.
Αυτά τα ηχεία που χωρούν και σε ράφι προσφέρουν πεντακάθαρο ήχο και όμορφα μπάσα, χάρη στον συνδυασμό θυρών γούφερ, τουίτερ και ανάκλασης μπάσων. Η μέγιστη έξοδος 60 W φέρνει εντυπωσιακό ήχο σε κάθε δωμάτιο. Ιδανικό για σαλόνι ή καθιστικό ανοιχτού τύπου.
Η δίχρωμη κεντρική μονάδα και το περίβλημα των ηχείων παραπέμπουν στη σχεδίαση των συστημάτων Hi-Fi με μεμονωμένες μονάδες. Ο ανάγλυφος διακόπτης ελέγχου έντασης προσφέρει μια αίσθηση αναλογικής λειτουργίας, ενώ τα κουμπιά στο μπροστινό μέρος της μονάδας χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής και την επιλογή της πηγής.
4.0
από 5
42
Κριτικές
03/02/2024
Ελλάδα
ΤΙΜΙΟ
Πολύ καθαρός ήχος σε ΒΤ και radio fm και καλή απόδοση
Πλεονεκτήματα
Κομψό και δυνατό για ένα μεγάλο δωμάτιο
Μειονεκτήματα
ποιότητα κατασκευής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM4505 Μουσικό μικροσύστημα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM4505 Μουσικό μικροσύστημα
Mikky Finn
07/01/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Good Value
The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.
Πλεονεκτήματα
Plenty of features
Μειονεκτήματα
Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM4505 Micro Music System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM4505 Micro Music System
Ribbon
23/03/2021
United Kingdom
This system is great
It has everything I need to play all my music, plus playing the DAB radio is fantastic! Setting up was good, just need to stop and think as you go.
Πλεονεκτήματα
All super as yet.
Μειονεκτήματα
Not found any
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM4505 Micro Music System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM4505 Micro Music System