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  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
  • Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.

Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό μικροσύστημα

TAM4505/12

4
| (42) Κριτικές
Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.
Εμπλουτίστε την εμπειρία της ακρόασης στο σπίτι με αυτό το μικροσύστημα με την κλασική εμφάνιση. Απολαύστε κρυστάλλινο ήχο από ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+/FM, μεταδώστε μουσική και podcast και ακούστε CD, όλα με πλούσιο ήχο 60 W. Μπορείτε να συνδέσετε άλλες πηγές μέσω USB ή εισόδου ήχου.
Δείτε όλα τα οφέλη

Κομψή εμφάνιση, πλούσιος ήχος.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • Θύρα USB για φόρτιση

  • 60 W, είσοδος ήχου

Όλη η μουσική σας

Αυτό το κομψό μικροσύστημα σας επιτρέπει να ακούτε με μετάδοση ροής λίστες αναπαραγωγής, να αναπαράγετε CD, καθώς και να ακούτε ραδιόφωνο DAB+ και FM. Ο ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου με 20 προεπιλογές σταθμών εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη, ενώ η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD μπορεί να διαβάσει CD MP3 και εγγεγραμμένα CD.

Ηχεία με ανάκλαση μπάσων. Πιο πλούσιοι χαμηλοί τόνοι

Αυτά τα ηχεία που χωρούν και σε ράφι προσφέρουν πεντακάθαρο ήχο και όμορφα μπάσα, χάρη στον συνδυασμό θυρών γούφερ, τουίτερ και ανάκλασης μπάσων. Η μέγιστη έξοδος 60 W φέρνει εντυπωσιακό ήχο σε κάθε δωμάτιο. Ιδανικό για σαλόνι ή καθιστικό ανοιχτού τύπου.

Κλασική σχεδίαση

Η δίχρωμη κεντρική μονάδα και το περίβλημα των ηχείων παραπέμπουν στη σχεδίαση των συστημάτων Hi-Fi με μεμονωμένες μονάδες. Ο ανάγλυφος διακόπτης ελέγχου έντασης προσφέρει μια αίσθηση αναλογικής λειτουργίας, ενώ τα κουμπιά στο μπροστινό μέρος της μονάδας χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής και την επιλογή της πηγής.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.0

από 5

42

Κριτικές

03/02/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

ΤΙΜΙΟ

Πολύ καθαρός ήχος σε ΒΤ και radio fm και καλή απόδοση

Πλεονεκτήματα

Κομψό και δυνατό για ένα μεγάλο δωμάτιο

Μειονεκτήματα

ποιότητα κατασκευής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM4505 Μουσικό μικροσύστημα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM4505 Μουσικό μικροσύστημα

07/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Good Value

The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.

Πλεονεκτήματα

Plenty of features

Μειονεκτήματα

Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM4505 Micro Music System

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM4505 Micro Music System

23/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

This system is great

It has everything I need to play all my music, plus playing the DAB radio is fantastic! Setting up was good, just need to stop and think as you go.

Πλεονεκτήματα

All super as yet.

Μειονεκτήματα

Not found any

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM4505 Micro Music System

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM4505 Micro Music System

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.