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Μη διαθέσιμο πλέον
TAM3205/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Θύρα USB για φόρτιση
18 W
Αυτό το κομψό μικροσύστημα σας επιτρέπει να μεταδίδετε σε ροή λίστες αναπαραγωγής και πολλά άλλα μέσω Bluetooth, καθώς και να ακούτε μουσική από δίσκους CD και ραδιόφωνα FM. Ο ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου με 10 προεπιλογές σταθμών εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη, ενώ η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD μπορεί να διαβάσει CD MP3 και εγγεγραμμένα CD.
Τα ηχεία που χωρούν και σε ράφι διαθέτουν γούφερ 3" με θύρες ανάκλασης μπάσων για πεντακάθαρο ήχο και άριστα μπάσα. Η μέγιστη ισχύς εξόδου 18 W προσφέρει τον κατάλληλο ήχο για πιο περιορισμένους χώρους. Είναι η ιδανική επιλογή για το γραφείο του σπιτιού ή το υπνοδωμάτιο.
Η δίχρωμη κεντρική μονάδα και το περίβλημα των ηχείων παραπέμπουν στη σχεδίαση των συστημάτων Hi-Fi με μεμονωμένες μονάδες. Ο ανάγλυφος διακόπτης ελέγχου έντασης προσφέρει μια αίσθηση αναλογικής λειτουργίας, ενώ τα κουμπιά στο μπροστινό μέρος της μονάδας χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής και την επιλογή της πηγής.
3.4
από 5
11
Κριτικές
Donato42
04/12/2021
España
La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3
Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.
Πλεονεκτήματα
Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido
Μειονεκτήματα
Nada
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM3205 Microcadena
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM3205 Microcadena
KeMei
17/02/2022
Sverige
Bra produkt
Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM3205 Mikromusiksystem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM3205 Mikromusiksystem
Amadeu
28/11/2023
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Bom
Só falta na sintonia aparecer o nome das rádios ..
Πλεονεκτήματα
Preço
Μειονεκτήματα
Não saber qual a rádio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM3205 Sistema micro de música
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM3205 Sistema micro de música