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  • Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους
  • Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους
  • Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους
  • Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους
  • Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους
  • Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους
  • Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους
  • Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους

Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό μικροσύστημα

TAM3205/12

3.4
| (11) Κριτικές
Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους
Ακούστε κάθε λεπτομέρεια οποιουδήποτε podcast και λίστας αναπαραγωγής μεταδίδετε σε ζωντανή ροή. Ανακαλύψτε ξανά τη συλλογή με τα CD σας ή συντονιστείτε στο ραδιόφωνο. Αυτό το μικροσύστημα με κλασικό στυλ προσφέρει δυνατό ήχο σε μικρότερους χώρους, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε άλλες πηγές μέσω USB ή εισόδου ήχου.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Θύρα USB για φόρτιση

  • 18 W

Όλη η μουσική σας

Αυτό το κομψό μικροσύστημα σας επιτρέπει να μεταδίδετε σε ροή λίστες αναπαραγωγής και πολλά άλλα μέσω Bluetooth, καθώς και να ακούτε μουσική από δίσκους CD και ραδιόφωνα FM. Ο ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου με 10 προεπιλογές σταθμών εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη, ενώ η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD μπορεί να διαβάσει CD MP3 και εγγεγραμμένα CD.

Ηχεία με ανάκλαση μπάσων. Πιο πλούσιοι χαμηλοί τόνοι

Τα ηχεία που χωρούν και σε ράφι διαθέτουν γούφερ 3" με θύρες ανάκλασης μπάσων για πεντακάθαρο ήχο και άριστα μπάσα. Η μέγιστη ισχύς εξόδου 18 W προσφέρει τον κατάλληλο ήχο για πιο περιορισμένους χώρους. Είναι η ιδανική επιλογή για το γραφείο του σπιτιού ή το υπνοδωμάτιο.

Κλασική σχεδίαση

Η δίχρωμη κεντρική μονάδα και το περίβλημα των ηχείων παραπέμπουν στη σχεδίαση των συστημάτων Hi-Fi με μεμονωμένες μονάδες. Ο ανάγλυφος διακόπτης ελέγχου έντασης προσφέρει μια αίσθηση αναλογικής λειτουργίας, ενώ τα κουμπιά στο μπροστινό μέρος της μονάδας χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής και την επιλογή της πηγής.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

11

Κριτικές

04/12/2021

España

España

La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3

Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.

Πλεονεκτήματα

Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido

Μειονεκτήματα

Nada

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM3205 Microcadena

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM3205 Microcadena

17/02/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM3205 Mikromusiksystem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM3205 Mikromusiksystem

28/11/2023

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Bom

Só falta na sintonia aparecer o nome das rádios ..

Πλεονεκτήματα

Preço

Μειονεκτήματα

Não saber qual a rádio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM3205 Sistema micro de música

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM3205 Sistema micro de música

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.