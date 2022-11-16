ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Στυλ προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Στυλ προϊόντος

Μη διαθέσιμο πλέον

Διαδικτυακό ραδιόφωνο

TAM2805/10

3.6

| (26) Κριτικές

Εξαιρετικά λεπτό. Εξαιρετικά ολοκληρωμένο.

Ακόμη κι αν δεν έχετε πολύ χώρο, μπορείτε να διασκεδάσετε με την ψυχή σας. Εκτός από διαδικτυακό ραδιόφωνο και DAB+, αυτό το λεπτό μικροσύστημα με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο σάς προσφέρει συμβατότητα με το Spotify Connect και δυνατότητα μετάδοσης ροής μέσω Bluetooth. Μπορείτε ακόμη και να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD ή το πικάπ σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετικά λεπτό. Εξαιρετικά ολοκληρωμένο.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Ένα μικρό σύστημα για όλη σας τη μουσική

Ψάχνετε κάτι για να το ακούσετε; Αυτό το μικροσύστημα σάς παρέχει ψηφιακό ή διαδικτυακό ραδιόφωνο χωρίς παράσιτα από χιλιάδες σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να μεταδώσετε μουσική, podcast και πολλά άλλα μέσω Bluetooth, ενώ η είσοδος ήχου αναλαμβάνει τις ενσύρματες πηγές.

Ιδανικό για μικρότερους χώρους

Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτό το λεπτό μικροσύστημα με την παρεχόμενη βάση ή να αφαιρέσετε τη βάση και να το τοποθετήσετε απευθείας στον τοίχο. Οι δύο οδηγοί πλήρους εύρους προσφέρουν πεντακάθαρο στερεοφωνικό ήχο.

Εύκολη μετάδοση. Πρωτόγνωρη ακρόαση

Κάνετε μετάδοση από το Spotify; Αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο Bluetooth διαθέτει το Spotify Connect. Χρησιμοποιήστε το κινητό σας ως τηλεχειριστήριο ενώ το ραδιόφωνο μεταδίδει το άψογο σήμα του Spotify, απευθείας από τους διακομιστές του Spotify. Οι δύο οδηγοί πλήρους εύρους προσφέρουν πεντακάθαρο στερεοφωνικό ήχο.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.6

από 5

26

Κριτικές

3

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great Product

Very good sound quality easy to set up , thousands of channals

Πλεονεκτήματα

The Best Radio Ever

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM2805 Internet Radio

Ημερομηνία χρήσης 2022-10-16

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM2805 Internet Radio

Ημερομηνία χρήσης 2022-10-16

28/02/2023

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Dispone di quasi tutto quello che serve.

Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.

Πλεονεκτήματα

La radio Internet.Spotify.

Μειονεκτήματα

Una base troppo plasticosa.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM2805 Radio via Internet

Ημερομηνία χρήσης 2023-01-28

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM2805 Radio via Internet

Ημερομηνία χρήσης 2023-01-28

24/09/2021

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Prima DAB+ radio & BT streamer

De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.

Πλεονεκτήματα

Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit

Μειονεκτήματα

nog niet gevonden

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM2805 Internetradio

Ημερομηνία χρήσης 2020-08-24

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM2805 Internetradio

Ημερομηνία χρήσης 2020-08-24

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.