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Μη διαθέσιμο πλέον
TAM2805/10
Εξαιρετικά λεπτό. Εξαιρετικά ολοκληρωμένο.
Ακόμη κι αν δεν έχετε πολύ χώρο, μπορείτε να διασκεδάσετε με την ψυχή σας. Εκτός από διαδικτυακό ραδιόφωνο και DAB+, αυτό το λεπτό μικροσύστημα με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο σάς προσφέρει συμβατότητα με το Spotify Connect και δυνατότητα μετάδοσης ροής μέσω Bluetooth. Μπορείτε ακόμη και να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD ή το πικάπ σας.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Ψάχνετε κάτι για να το ακούσετε; Αυτό το μικροσύστημα σάς παρέχει ψηφιακό ή διαδικτυακό ραδιόφωνο χωρίς παράσιτα από χιλιάδες σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να μεταδώσετε μουσική, podcast και πολλά άλλα μέσω Bluetooth, ενώ η είσοδος ήχου αναλαμβάνει τις ενσύρματες πηγές.
Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτό το λεπτό μικροσύστημα με την παρεχόμενη βάση ή να αφαιρέσετε τη βάση και να το τοποθετήσετε απευθείας στον τοίχο. Οι δύο οδηγοί πλήρους εύρους προσφέρουν πεντακάθαρο στερεοφωνικό ήχο.
Κάνετε μετάδοση από το Spotify; Αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο Bluetooth διαθέτει το Spotify Connect. Χρησιμοποιήστε το κινητό σας ως τηλεχειριστήριο ενώ το ραδιόφωνο μεταδίδει το άψογο σήμα του Spotify, απευθείας από τους διακομιστές του Spotify. Οι δύο οδηγοί πλήρους εύρους προσφέρουν πεντακάθαρο στερεοφωνικό ήχο.
3.6
από 5
26
Κριτικές
The Main Man
16/11/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great Product
Very good sound quality easy to set up , thousands of channals
Πλεονεκτήματα
The Best Radio Ever
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM2805 Internet Radio
Ημερομηνία χρήσης 2022-10-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM2805 Internet Radio
Ημερομηνία χρήσης 2022-10-16
28/02/2023
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Dispone di quasi tutto quello che serve.
Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.
Πλεονεκτήματα
La radio Internet.Spotify.
Μειονεκτήματα
Una base troppo plasticosa.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM2805 Radio via Internet
Ημερομηνία χρήσης 2023-01-28
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM2805 Radio via Internet
Ημερομηνία χρήσης 2023-01-28
JOHNvdB
24/09/2021
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Prima DAB+ radio & BT streamer
De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.
Πλεονεκτήματα
Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit
Μειονεκτήματα
nog niet gevonden
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM2805 Internetradio
Ημερομηνία χρήσης 2020-08-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAM2805 Internetradio
Ημερομηνία χρήσης 2020-08-24