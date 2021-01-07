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Μη διαθέσιμο πλέον
Εντυπωσιάστε σαν αστέρι
Τα παιδιά θα τραβήξουν τα βλέμματα με τα μοντέρνα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής που προσφέρουν μοναδική εμφάνιση. Αυτά τα ανθεκτικά, ασύρματα ακουστικά περιορίζουν την ένταση ήχου στα 85 dB. Η οθόνη LED στα καλύμματα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να απογειώσουν το στυλ τους με πολύχρωμα φώτα.
Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακά επικαλύμματα αυτιών
Στα ταξίδια ή στην τηλεόραση, τα παιδιά θα λατρέψουν αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής. Μία φόρτιση εξασφαλίζει 20 ώρες αναπαραγωγής: αρκετός χρόνος για ψυχαγωγία που διαρκεί μερικές ημέρες ή περισσότερο.
Ειδικά σχεδιασμένοι για να προστατεύουν τα παιδικά αυτιά, αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ακουστικούς οδηγούς 32 χιλ. που έχουν περιοριστεί στα 85 dB. Μπορείτε να είστε σίγουροι, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά σας απολαμβάνουν τη μουσική, τα βίντεο και τα παιχνίδια με ασφάλεια.
Μαλακά καλύμματα αυτιών και μαλακό στήριγμα κεφαλής με επένδυση, ώστε τα παιδιά να είναι άνετα όταν ακούν μουσική ή παρακολουθούν τους αγαπημένους τους YouTuber.
4.2
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Cata78
07/01/2021
Italia
Υπάλληλος της Philips
Eccezionale Dono Natalizio
[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top
Πλεονεκτήματα
Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina
Μειονεκτήματα
Sinceramente nessuo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAKH402PK Cuffia wireless
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-07
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAKH402PK Cuffia wireless
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-07
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Πλεονεκτήματα
pensado para los niños
Μειονεκτήματα
un poco más de autonomía
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-08
usuario imaginario
06/09/2021
España
Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.
Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Ημερομηνία χρήσης 2021-08-06
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Ημερομηνία χρήσης 2021-08-06