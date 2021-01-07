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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά

TAKH402PK/00

4.2

| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Μπλε
Μπλε
Ροζ
Ροζ

Εντυπωσιάστε σαν αστέρι

Τα παιδιά θα τραβήξουν τα βλέμματα με τα μοντέρνα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής που προσφέρουν μοναδική εμφάνιση. Αυτά τα ανθεκτικά, ασύρματα ακουστικά περιορίζουν την ένταση ήχου στα 85 dB. Η οθόνη LED στα καλύμματα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να απογειώσουν το στυλ τους με πολύχρωμα φώτα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Εντυπωσιάστε σαν αστέρι

  • Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μαλακά επικαλύμματα αυτιών

20 ώρες αναπαραγωγής. Χωρίς καλώδια, χωρίς μπέρδεμα

Στα ταξίδια ή στην τηλεόραση, τα παιδιά θα λατρέψουν αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής. Μία φόρτιση εξασφαλίζει 20 ώρες αναπαραγωγής: αρκετός χρόνος για ψυχαγωγία που διαρκεί μερικές ημέρες ή περισσότερο.

Ακουστικοί οδηγοί 32 χιλ. Καθαρός ήχος

Ειδικά σχεδιασμένοι για να προστατεύουν τα παιδικά αυτιά, αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ακουστικούς οδηγούς 32 χιλ. που έχουν περιοριστεί στα 85 dB. Μπορείτε να είστε σίγουροι, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά σας απολαμβάνουν τη μουσική, τα βίντεο και τα παιχνίδια με ασφάλεια.

Άνετα καλύμματα και στήριγμα κεφαλής. Τέλεια για παιδικά αυτιά

Μαλακά καλύμματα αυτιών και μαλακό στήριγμα κεφαλής με επένδυση, ώστε τα παιδιά να είναι άνετα όταν ακούν μουσική ή παρακολουθούν τους αγαπημένους τους YouTuber.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.2

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

07/01/2021

Italia

Italia

Υπάλληλος της Philips

Eccezionale Dono Natalizio

[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top

Πλεονεκτήματα

Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina

Μειονεκτήματα

Sinceramente nessuo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAKH402PK Cuffia wireless

Ημερομηνία χρήσης 2019-12-07

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAKH402PK Cuffia wireless

Ημερομηνία χρήσης 2019-12-07

08/04/2020

España

España

regalazo

mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.

Πλεονεκτήματα

pensado para los niños

Μειονεκτήματα

un poco más de autonomía

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-08

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-08

06/09/2021

España

España

Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.

Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Ημερομηνία χρήσης 2021-08-06

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Ημερομηνία χρήσης 2021-08-06

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.