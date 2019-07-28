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Μη διαθέσιμο πλέον
TAKH301PK/00
Κάντε ό,τι θέλετε
Διασκεδάστε με τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής, τα οποία μπορούν να διακοσμήσουν τα παιδιά μόνα τους. Αυτά τα ακουστικά περιορίζουν την ένταση ήχου στα 85 dB και είναι αρκετά ανθεκτικά για να τα πετάνε μέσα στη σχολική τσάντα. Τα παιδιά μπορούν να διακοσμήσουν τα καλύμματα με αυτοκόλλητα ή με τα δικά τους έργα τέχνης!
Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακά επικαλύμματα αυτιών
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.
Ειδικά σχεδιασμένοι για να προστατεύουν τα παιδικά αυτιά, αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ακουστικούς οδηγούς 32 χιλ. που έχουν περιοριστεί στα 85 dB. Μπορείτε να είστε σίγουροι, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά σας απολαμβάνουν τη μουσική, τα βίντεο και τα παιχνίδια με ασφάλεια.
Τα παιδιά μπορούν να προσαρμόσουν αυτά τα ακουστικά με τα αυτοκόλλητα, ή ακόμα και με το πιο πρόσφατο έργο τέχνης τους. Το διαφανές εξωτερικό των καλυμμάτων ανοίγει και μπορείτε να βάλετε μέσα κάποιο σχέδιο. Με τα ακουστικά περιλαμβάνονται τρία σετ αυτοκόλλητων και κάρτες με σχέδια.
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