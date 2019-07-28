Κάντε ό,τι θέλετε

Διασκεδάστε με τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής, τα οποία μπορούν να διακοσμήσουν τα παιδιά μόνα τους. Αυτά τα ακουστικά περιορίζουν την ένταση ήχου στα 85 dB και είναι αρκετά ανθεκτικά για να τα πετάνε μέσα στη σχολική τσάντα. Τα παιδιά μπορούν να διακοσμήσουν τα καλύμματα με αυτοκόλλητα ή με τα δικά τους έργα τέχνης!