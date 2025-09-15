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Παιδικά ασύρματα ακουστικά κεφαλής on-ear

TAK4200MP/00

4.6

| (24) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2 Βραβεία

Διαθέσιμο σε

Μωβ magenta
Μωβ magenta
Μπλε
Μπλε
Ροζ
Ροζ

Ασφαλή, διασκεδαστικά και ιδανικά για ταξίδια

Με πολύχρωμα LED στα ακουστικά και μια διασκεδαστική λειτουργία ασύρματης κοινής χρήσης ήχου, αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα για να τα λατρέψουν τα παιδιά. Η ένταση είναι περιορισμένη για την προστασία των νεαρών αυτιών, ενώ η ειδική λειτουργία ταξιδιού επιτρέπει στα παιδιά να ακούν με ασφάλεια ακόμη και σε πιο θορυβώδη περιβάλλοντα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ασφαλή, διασκεδαστικά και ιδανικά για ταξίδια

  • Ασύρματα ακουστικά κεφαλής on-ear

  • Ένταση περιορισμένη στα 85 dB

  • Φώτα LED. Κοινή χρήση ήχου

  • Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα

Πάντα ασφαλή, πάντα διασκεδαστικά. Όρια έντασης για το σπίτι και τα ταξίδια*

Πάντα ασφαλή, πάντα διασκεδαστικά. Όρια έντασης για το σπίτι και τα ταξίδια*

Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι εξαιρετικά ασφαλή για τα νεαρά αυτιά, αυτά τα ακουστικά έχουν περιοριστεί στα 75 dB για ακρόαση στο σπίτι ή κατά τη μελέτη. Για ακρόαση σε πιο θορυβώδη περιβάλλοντα εκτός σπιτιού, οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Philips Headphones για να ορίσουν όριο έντασης ήχου 85 dB στη λειτουργία ταξιδιού.*

Άνεση για παιδιά και εύκολη χρήση

Άνεση για παιδιά και εύκολη χρήση

Τα μεγάλα στρογγυλά κουμπιά ελέγχου στο κάτω μέρος των ακουστικών διευκολύνουν τη χρήση τους από τα παιδιά, ενώ τα μικρότερα ακουστικά με μαλακά μαξιλαράκια εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή. Το μαλακό στήριγμα κεφαλής προσαρμόζεται εύκολα για τέλεια εφαρμογή και διαθέτει κουκκίδες στο πίσω μέρος, ώστε τα παιδιά να βλέπουν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να φορούν τα ακουστικά.

Πολύχρωμη σχεδίαση με φωτισμό LED

Πολύχρωμη σχεδίαση με φωτισμό LED

Οι πολύχρωμες λυχνίες LED στα ακουστικά συνδυάζονται με την πολύχρωμη σχεδίασή τους, κάνοντάς τα να ξεχωρίζουν με τον καλύτερο τρόπο. Οι λυχνίες LED μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να ανάβουν σε διαφορετικά χρώματα: ιδανικό για παιδιά που θέλουν να εκφράζουν το προσωπικό τους στιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.6

από 5

24

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

15/09/2025

Italia

Italia

Ottime

Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Ημερομηνία χρήσης 2025-08-15

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Ημερομηνία χρήσης 2025-08-15

09/08/2025

Italia

Italia

ottime cuffie per bambini

Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Ημερομηνία χρήσης 2025-07-09

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Ημερομηνία χρήσης 2025-07-09

09/08/2025

Italia

Italia

Ottime cuffie

Queste cuffie sono di buona qualità. Facili da indossare e molto morbide. Peccato per l'assenza del cavo jack-in da 3.5, ma basta averne uno. Durata molto buona.

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Ημερομηνία χρήσης 2024-07-09

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Ημερομηνία χρήσης 2024-07-09

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η ένταση περιορίζεται στα 75 dB στην κανονική λειτουργία και στα 85 dB στη λειτουργία ταξιδιού, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.