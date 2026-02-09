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Λεπτομερής, φυσικός ήχος
Αντικαταστάσιμη μπαταρία
Ακύρωση θορύβου Pro
Χρόνος αναπαραγωγής έως 70 ώρες
Οι οδηγοί 40 χιλ. με μεταξωτή επικάλυψη σάς προσφέρουν λεπτομερή ήχο, ενώ το δυναμικό μπάσο σάς προσφέρει πλήρη και πλούσια μπάσα ακόμα και σε χαμηλή ένταση. Υποστηρίζονται οι κωδικοποιητές LDAC και LC3, ώστε να μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο ροές υψηλής ανάλυσης και να ακούτε ενσύρματα μέσω USB-C. Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χωρικό ήχο στην εφαρμογή μας για μια πιο καθηλωτική εμπειρία ακρόασης.
Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου ανταποκρίνεται γρήγορα στο περιβάλλον σας και καταστέλλει τους εξωτερικούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, σε πραγματικό χρόνο. Αν θέλετε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας, η Λειτουργία Επίγνωσης επιτρέπει την είσοδο εξωτερικών ήχων. Η Γρήγορη Λειτουργία Επίγνωσης βελτιώνει τη φωνή, ώστε να έχετε την δυνατότητα να συνομιλήσετε χωρίς να αφαιρέσετε τα ακουστικά σας.
Εάν βρίσκεστε σε κλήση, τα ειδικά μικρόφωνα και ο αλγόριθμος μείωσης θορύβου συνδυάζονται για να γίνεται αντιληπτή η φωνή σας και να μειώνεται ο θόρυβος περιβάλλοντος. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε έναν πολυσύχναστο αστικό δρόμο μια ημέρα με πολύ άνεμο, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο στο οποίο μιλάτε δεν θα αποσπάται από το τι συμβαίνει γύρω σας.
4.0
από 5
15
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Bail62
09/02/2026
France
Parfait design et son
J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .
Πλεονεκτήματα
Qualité de son
Μειονεκτήματα
Aucun
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH8000EWT Casque circum-aural
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH8000EWT Casque circum-aural
GP31
19/01/2026
Nederland
Comfortabel en ideaal voor reizen
Ik heb deze koptelefoon getest en ben erg tevreden. Hij voelt stevig aan, maar is tegelijk zacht bij de oren, wat meteen een kwalitatieve indruk geeft. De koptelefoon wordt geleverd in een mooie en stevige hardcase die goede bescherming biedt. Daarnaast kan hij makkelijk worden opgevouwen, waardoor hij perfect in de case past en handig is om mee te nemen. Wat ik ook erg fijn vond, is dat er een AUX-kabel bij zit. Deze kwam goed van pas tijdens mijn vliegreis, omdat ik de koptelefoon zonder problemen kon gebruiken met het mediasysteem in het vliegtuig. Het geluid is van hoge kwaliteit: helder, krachtig en prettig om lange tijd naar te luisteren. De batterij gaat bovendien lang mee en is ook nog eens snel weer opgeladen. Ik heb de witte variant en het is mooi! Al met al vind ik dit een geweldige koptelefoon voor een goede prijs. Zeker een aanrader!
Πλεονεκτήματα
Harde case, Aux Cable, Noise cancelling
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Manon3838
19/01/2026
France
Pratique, esthétique, son clair et agreable.
Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!
Πλεονεκτήματα
Prix, esthétique, son, confort
Μειονεκτήματα
Changement des coussinets impossible
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH8000EWT Casque circum-aural
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH8000EWT Casque circum-aural