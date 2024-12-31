2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
TAH4000BK/00
Διαθέσιμο σε
Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα
Άνετη εφαρμογή που αγκαλιάζει το αυτί
Αντικαθιστώμενα εξαρτήματα
Χρόνος αναπαραγωγής έως 70 ώρες
Οι οδηγοί 32 χιλ. με προσαρμοσμένο συντονισμό και η λειτουργία Dynamic Bass συνδυάζονται για να σας προσφέρουν εξαιρετικό ήχο με γεμάτα και πλούσια μπάσα, ακόμα και σε χαμηλή ένταση. Αν παρακολουθείτε ταινία ή παίζετε παιχνίδια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης στη συνοδευτική εφαρμογή.
Τα μαλακά καλύμματα αυτιών από δέρμα PU και το μαλακό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής προσφέρουν εξαιρετικά άνετη εφαρμογή. Για βέλτιστη ηχομόνωση και άνεση, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα μαξιλαράκια αυτιών από μαλακό αφρολέξ, αν φθαρούν με την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου των ακουστικών, όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.
Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζονται επίσης το Android Fast Pair και το Microsoft Swift Pair.
Κριτικές