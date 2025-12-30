TAH2500BK/10
Κορυφαία άνεση και άψογος ήχος
Φορέστε αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής για πραγματική άνεση. Απολαύστε πλούσιο ήχο με έξτρα μπάσα και έως 50 ώρες αναπαραγωγής.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Η ακύρωση θορύβου ρυθμίζει τον εξωτερικό θόρυβο, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε στις μελωδίες ή τις κλήσεις σας. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι συμβαίνει γύρω σας; Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επίγνωσης.
Οι οδηγοί 40 χιλ. προσφέρουν εξαιρετικό ήχο και καλή απομόνωση παθητικού θορύβου χάρη στην εφαρμογή πάνω στο αυτί. Απολαύστε τις αγαπημένες σας μελωδίες σε πλήρη ισχύ.
Με χρόνο αναπαραγωγής έως 50 ώρες, αυτά τα ασύρματα ακουστικά θα σας χαρίσουν πολλές ώρες μουσικής. Επαναφορτίζονται πλήρως σε μόλις 2 ώρες μέσω USB-C, ενώ μια ταχεία φόρτιση 15 λεπτών εξασφαλίζει αρκετή ισχύ για να απολαύσετε άλλες 10 ώρες μουσικής.
Η προηγμένη συνδεσιμότητα Bluetooth σάς προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής, ενώ μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth (iOS ή Android). Ακούστε τη λίστα αναπαραγωγής σας ή το αγαπημένο σας podcast χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις του ήχου.
Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θορύβου του περιβάλλοντος.
Αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής είναι ιδανικά για καθημερινή άνεση. Το ελαφρύ στήριγμα κεφαλής με επένδυση ακουμπά απαλά στο κεφάλι σας, ενώ τα μαλακά καλύμματα αυτιού εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή. Κάθε κάλυμμα αυτιού διαθέτει δερμάτινη επένδυση από PU, για απαλή, φιλική προς το δέρμα αίσθηση που συνδυάζει διαρκή άνεση και εύκολη συντήρηση.
Με την εύχρηστη συνοδευτική εφαρμογή, μπορείτε να διαχειρίζεστε συνδεδεμένες συσκευές ή να απενεργοποιείτε την ακύρωση θορύβου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, για να ρυθμίσετε λεπτομερώς το προφίλ ήχου σας.
Από μουσική μέχρι podcast, με αυτά τα ασύρματα ακουστικά θα απολαμβάνετε στο έπακρο το περιεχόμενο που αγαπάτε! Απολαύστε ζεστό, λεπτομερή ήχο με πλούσια μπάσα, από τους οδηγούς που είναι συντονισμένοι με την ηχητική υπογραφή Philips.
