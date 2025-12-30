Αναζήτηση όρων

    2000 series Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

    TAH2500BG/10

    Κορυφαία άνεση και άψογος ήχος

    Φορέστε αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής για πραγματική άνεση. Απολαύστε πλούσιο ήχο με έξτρα μπάσα και έως 50 ώρες αναπαραγωγής.

    2000 series Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

    Κορυφαία άνεση και άψογος ήχος

    • Ακύρωση θορύβου
    • Ελαφριά ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
    • Φυσικός ήχος. Έξτρα μπάσα
    • Χρόνος αναπαραγωγής έως 50 ώρες

    Συγκεντρωθείτε με την ακύρωση θορύβου

    Η ακύρωση θορύβου ρυθμίζει τον εξωτερικό θόρυβο, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε στις μελωδίες ή τις κλήσεις σας. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι συμβαίνει γύρω σας; Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επίγνωσης.

    Κορυφαίος ήχος χάρη στη λειτουργία Έξτρα μπάσα

    Οι οδηγοί 40 χιλ. προσφέρουν εξαιρετικό ήχο και καλή απομόνωση παθητικού θορύβου χάρη στην εφαρμογή πάνω στο αυτί. Απολαύστε τις αγαπημένες σας μελωδίες σε πλήρη ισχύ.

    Χρόνος αναπαραγωγής έως 50 ώρες με ταχεία φόρτιση

    Με χρόνο αναπαραγωγής έως 50 ώρες, αυτά τα ασύρματα ακουστικά θα σας χαρίσουν πολλές ώρες μουσικής. Επαναφορτίζονται πλήρως σε μόλις 2 ώρες μέσω USB-C, ενώ μια ταχεία φόρτιση 15 λεπτών εξασφαλίζει αρκετή ισχύ για να απολαύσετε άλλες 10 ώρες μουσικής.

    Σταθερή σύνδεση Bluetooth πολλαπλών σημείων

    Η προηγμένη συνδεσιμότητα Bluetooth σάς προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή μετάδοση ροής, ενώ μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth (iOS ή Android). Ακούστε τη λίστα αναπαραγωγής σας ή το αγαπημένο σας podcast χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις του ήχου.

    Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, για να ακούγεστε πάντα

    Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θορύβου του περιβάλλοντος.

    Τόσο ελαφριά και άνετα, που μπορείτε να τα φοράτε για ώρες

    Αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής είναι ιδανικά για καθημερινή άνεση. Το ελαφρύ στήριγμα κεφαλής με επένδυση ακουμπά απαλά στο κεφάλι σας, ενώ τα μαλακά καλύμματα αυτιού εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή. Κάθε κάλυμμα αυτιού διαθέτει δερμάτινη επένδυση από PU, για απαλή, φιλική προς το δέρμα αίσθηση που συνδυάζει διαρκή άνεση και εύκολη συντήρηση.

    Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και τα χειριστήρια

    Με την εύχρηστη συνοδευτική εφαρμογή, μπορείτε να διαχειρίζεστε συνδεδεμένες συσκευές ή να απενεργοποιείτε την ακύρωση θορύβου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, για να ρυθμίσετε λεπτομερώς το προφίλ ήχου σας.

    Ζεστός, λεπτομερής, φυσικός ήχος με υπογραφή Philips

    Από μουσική μέχρι podcast, με αυτά τα ασύρματα ακουστικά θα απολαμβάνετε στο έπακρο το περιεχόμενο που αγαπάτε! Απολαύστε ζεστό, λεπτομερή ήχο με πλούσια μπάσα, από τους οδηγούς που είναι συντονισμένοι με την ηχητική υπογραφή Philips.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ήχος

      Ακουστικό σύστημα
      Κλειστό
      Εύρος συχνοτήτων
      20 - 20,000 Hz
      Αντίσταση
      32 ohm
      Ευαισθησία
      112 dB (1k Hz)
      Διάμετρος ηχείου
      40  μμ
      Μέγιστη ισχύς
      30  mW
      Τύπος οδηγού
      Δυναμικό

    • Συνδεσιμότητα

      Έκδοση Bluetooth
      6,0
      Προφίλ Bluetooth
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      Μέγιστη ακτίνα λήψης
      Έως και 10  ιγ
      Σύνδεση πολλαπλών σημείων
      Ναι
      Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής
      SBC
      Υποδοχή ακουστικών
      3.5  μμ

    • Εξωτερική συσκευασία

      Μήκος
      36.20  εκ.
      Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
      6
      Πλάτος
      21.60  εκ.
      Μικτό βάρος
      2.76  κ.
      Ύψος
      23.60  εκ.
      GTIN
      1 48 95229 17305 4
      Καθαρό βάρος
      1.39  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      1.37  κ.

    • Άνεση

      Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
      Ναι
      Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
      Ναι
      Τύπος ελέγχων
      Κουμπί

    • Ρεύμα

      Αριθμός μπαταριών
      1 τμχ.
      Χρόνος φόρτισης
      2  ώρα(ες)
      Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC)
      45  ώρα(ες)
      Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC)
      50  ώρα(ες)
      Σύντομος κύκλος φόρτισης
      15 mins for 10 hrs
      Βάρος μπαταρίας (συνολικό)
      9.6  ζ
      Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά)
      500  mAh
      Τύπος μπαταρίας (ακουστικά)
      Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)

    • Διαστάσεις συσκευασίας

      Ύψος
      22  εκ.
      Τύπος συσκευασίας
      Μπλίστερ
      Τύπος τοποθέτησης σε ράφι
      Ανάρτηση
      Πλάτος
      20.2  εκ.
      Βάθος
      5.8  εκ.
      Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
      1
      EAN
      48 95229 17305 7
      Μικτό βάρος
      0.4  κ.
      Καθαρό βάρος
      0.232  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      0.168  κ.

    • Διαστάσεις προϊόντος

      Ύψος
      19.76  εκ.
      Πλάτος
      16.57  εκ.
      Βάθος
      8.29  εκ.
      Βάρος
      0.207  κ.

    • Αξεσουάρ

      Οδηγός γρήγ. έναρξης
      Ναι
      Καλώδιο φόρτισης
      Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

    • Σχεδίαση

      Χρώματα
      Μπεζ
      Στυλ μεταφοράς
      Στήριγμα κεφαλής
      Αναδιπλούμενη σχεδίαση
      Επίπεδη/Προς τα μέσα
      Υλικό σύζευξης αυτιού
      Μαλακό αφρολέξ
      Εφαρμογή στο αυτί
      Αγκαλιάζουν το αυτί
      Τύπος ακουστικού
      Κλειστού τύπου

    • Τηλεπικοινωνία

      Μικρόφωνο για κλήση
      1 mic

    • Λειτουργίες ANC

      Τεχνολογία ANC
      Γρήγορα μπροστά
      Λειτουργία Επίγνωσης
      Ναι
      Προσαρμόσιμη λειτουργία ANC
      Ναι
      Μικρόφωνο για ANC
      2 μικρόφωνα
      ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)
      Ναι

    • Φωνητικός βοηθός

      Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό
      • Apple Siri
      • Βοηθός Google
      Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού
      Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
      Υποστήριξη φωνητικού βοηθού
      Ναι

